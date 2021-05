"Ya le quitamos el segundo lugar a Sheffield", Sergio Contreras

León, Gto.- El candidato a la alcaldía por el Verde Ecologista de México, Sergio Contreras, declaro que el partido del Tucán ya le quitó el segundo lugar a Morena en las preferencias electorales en León.

Lo anterior comentó Contreras, luego de haber sido señalado por Ricardo Sheffield como un candidato con pocas posibilidades para ser alcalde al sumar tres intentos y añadió que no aceparía un debate entre el Verde y Morena.

"Pues ya le quitamos el segundo lugar, jamás pensó que el partido Verde consiguiera lo que está logrando y que está convirtiéndose en un proyecto que puede llegar a la presidencia municipal", declaró Sergio Contreras.

El pasado viernes Sheffield comentó "yo no pierdo el tiempo con payasos, así de claro, a que voy a perder el tiempo con él, ya ha desfilado, es la tercera vez que hace el ridículo de candidato", frase dirigida hacia el candidato del Verde, y este lunes Sergio señaló que son descalificaciones infundadas del morenista, el cual va a la baja en su campaña.

"Lo que mencionó es como su personalidad, hablar sin razones y sin sustentos, es muy lamentable que una persona que dice llevar tanto tiempo en política, que dice tener altas responsabilidades y tanta escuela, pues termine diciendo lo que dice, sin pruebas, sin descalificaciones y no vale la pena seguir invirtiendo mi tiempo en alguien como él".

Enfatizó que "son actitudes de un candidato que pensó que llegaría a una campaña exitosa y de día a día su campaña se ha ido para abajo y no ha ganado el apoyo, sus acciones no generan más que la víscera que tiene de la campaña, a la cual hubieran deseado que el Verde fuera su aliado, pero nosotros vimos que ese proyecto y ese partido no era conveniente para la plataforma por no coincidir con su visión, hoy estamos posicionados como una opción en León y en el estado".

Sergio comentó que en el Verde analizan presentar una denuncia por la guerra sucia en redes sociales, ante la cual el equipo jurídico comandado por Alfredo Pérez, darán seguimiento a que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato levante una investigación por oficio.

Alfredo Pérez, representante jurídico señaló que están realizando una compilación de declaraciones en contra del Verde en las redes sociales, "la autoridad puede iniciar de oficio la investigación para un proceso sancionar, nosotros desde la campaña analizamos los distintos ataques a los que hemos sido objeto, analizamos las declaraciones en redes sociales y lo que se maneja en los medios de comunicación".

"La gran mayoría fluye por las redes sociales y se hace el análisis, independientemente que la autoridad electoral este facultada para entrar de oficio a atender esta situación, nosotros hemos hecho uso de la Oficialía Electoral, esta área ha sido de gran apoyo para quienes buscan denunciar acciones que van contrarias a los principios por lo que se deben regir las campañas electorales".

Explicó que tienen todavía información pendiente de analizar para solicitar la actuación de la oficialía electoral y haciendo uso de esto "puede darse la fe de los hechos que pueden ser violatorios de la norma electoral, es muy importante para nosotros como partido denunciar este tipo de situaciones, las denuncias deben de ir fundadas, deben de traer la relatoría, algunas demandas siguen su curso por estas razones, pero sin duda tenemos que señalar de manera puntual cuales hechos están infringiendo la norma electoral".

Durante la rueda de prensa de este lunes, también destacó que a una semana de concluir la campaña uno de sus integrantes sufrió lesiones con arma blanca en una colonia y la regidora y actual candidata a diputada local Fernanda Rentería y su equipo fueron invitados a salir de una colonia a punta de pistola.

"Todos somos conscientes de la realidad que viviríamos, no ha cambiado, en León hemos tenido incidentes y afortunadamente no ha ameritado que se pida un apoyo especial, pero en estos 51 días de campaña han existido incidentes, en la campaña municipal hemos tenido a un brigadista acuchillado y hemos tenido asaltos".

"Fernanda también tuvo un altercado en donde le sacaron pistola y los amenazaron, era ya tarde en una colonia (Parques la Noria), son grupos que se dedican a eso, pero esto es lo que ha pasado en la ciudad, es muy triste que en 2006 se podía hacer campaña hasta las 12 de la noche, así lo hice, y en 2009 había ciertas zonas donde ya no podía hacer campaña, en 2012 incrementó, y hoy en 2021 ya no se puede hacer campaña en todo León de noche, hay colonias en donde hay que pasar y entrar con mucho cuidado, pero hay que hacer campaña y recordar que el proyecto del Verde viene a resolver estos problemas", concluyó contreras.

KD