Ya hay 51 casos de Ómicron en México; alerta para Guanajuato

León.- En México se tienen reportes de 51 casos de Covid-19 con la nueva variante Ómicron, con lo que el virus avanza paulatinamente, por lo que los guanajuatenses deberán atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud de la entidad para reforzar las medidas sanitarias y de esta forma evitar contagios de cualquiera de las variantes del coronavirus.

Y es que, en su último reporte del 24 de diciembre, la iniciativa GISAID tiene registrados 41 casos de Ómicron en 3 estados de México, sin embargo, autoridades de Salud de otros 3 estados reportan otros 10 casos, con lo que ya suman 51, además de que, en Querétaro, estado vecino de Guanajuato, tienen en análisis otros 3 casos sospechosos.

De acuerdo a GISAID (Iniciativa internacional para compartir datos genómicos del virus de a gripe y del Saes-Cov-2), de los 41 casos de ómicron en el país, 30 están en la Ciudad de México, 8 en el Estado de México y 3 en Tamaulipas.

Sin embargo, las secretarías de Salud de Hidalgo, Nuevo León y Sonora, reportan 3, 6 y 1 casos, respectivamente.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en su última información sobre este tema señaló que la mayoría de los pacientes de Ómicron han presentado síntomas leves y no se ha requerido hospitalización, a excepción del primer caso en México cuyo paciente fue hospitalizado, no contagió a nadie y ya no presenta síntomas.

El jueves pasado, la secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, informó de tres casos sospechosos de pacientes con Ómicron, cuyas muestras están siendo analizadas y en tres semanas podrían tener los resultados para saber si son contagios de la nueva variante.



De cualquier manera, los contagios de Ómicron avanzan en todo el mundo, la nueva variante de Covid-19 tiene ya presencia en México y en la Secretaría de Salud de Guanajuato continúa la vigilancia epidemiológica en sus ocho jurisdicciones sanitarias, para detectar de inmediato la posible entrada de contagios por Ómicron.

Las recomendaciones a los guanajuatenses, por parte de la Secretaría de Salud, son las mismas que desde hace ya casi dos años de pandemia, en especial el uso de cubrebocas y la sana distancia, ésta última en especial durante la presente temporada de festejos decembrinos que se encuentra repleta de reuniones familiares y de fiestas.

Además, para la protección contra Ómicron señaló que es importante que la población no deje pasar la oportunidad de vacunarse en las fechas que se les determina a cada grupo de edad.