Ya había vacunas refuerzo desde el lunes, pero GN está ocupada en la revocación

“La presión no debería de ser para nuestro Estado, sino para la Federación quien no ha autorizado la vacuna para menores y no ha enviado la vacuna a los estados, entonces cuando llegan las vacunas y los niños se amparan, estamos apoyando, porque somos los hospitales estatales los que estamos respondiendo a eso, ningún hospital federal se ha involucrado a los niños amparados”, subrayó.