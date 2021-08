¿Visitas León? Conoce estas palabras para comunicarte con los "panzaverde"

León.- La capital mundial del calzado y la ciudad zapatera son algunos de los nombres con los que también se conoce a la ciudad de León. Muchas cosas y tradiciones la caracterizan, las guacamayas, el combate de las rosas, el club de futbol León, su religiosidad y por supuesto la gran cantidad de calzado que se produce; pero si planeas visitar la ciudad, no basta con conocer estas tradiciones si no también el particular vocabulario de los leoneses.

La primera palabra, y una de las más indispensables, es "panzaverde". El gentilicio de los ciudadanos no se reduce a leonés y leonesa, algunas versiones apuntan a que es gracias al muy antiguo negocio del calzado que los habitantes de esta ciudad recibieron aquel apodo.

León tiene décadas siendo líder de la industria de fabricación de zapatos de alta calidad, esto es gracias a la piel y la curtiduría. Cuando los trabajadores cargaban el cuero, el material teñía su abdomen de color verde, pero el apodo no comenzó solo así, sino gracias al futbol, otra pasión característica de León.

Allá por 1928 se fundó el club de futbol Unión de Curtidores, los aficionados comenzaron a ser llamados "panzasverdes" en honor a esta gran industria que sostenía la economía de la ciudad.

Se la siente: proviene del verbo sentir bajo un contexto romántico y quiere decir que alguien tiene sentimientos de amor de pareja por alguien. Eje. "Chava se la siente con Natalia". Traducción al español normal: "A Chava le gusta Natalia", así de fácil.

Leondres o liondres: Esta es otra creativa manera de llamar a la ciudad. Los orgullosos "panzaverde" se pusieron al nivel de los europeos y rebautizaron a la ciudad de aquella manera mediante un juego de palabras.

La Oruga: No, así no le decimos al bichito rastrero, en León "La Oruga" es el nombre de uno de los medios de transporte más usados. Así como los chilangos le llaman metrobús y los poblanos le dicen ruta, en "lionedres" le llaman oruga. Aunque su nombre oficial es Optibús, su apariencia de color verde, larga, y flexible inspiró a los leoneses a llamarla como al insecto.

En este medio de transporte caben más de 60 personas

Las traes: En Monterrey le llaman "voto", en otras ciudades se le conoce como "la lleva", algunos dicen "pásala, si no, te embarazas", en León dicen "las traes", todas son formas de llamar al mismo juego. La actividad consiste en que un niño tiene que tocar a otro como para pasarle algo imaginario que carga consigo, para librarse, ese niño debe tocar a alguien más y pasarle la carga imaginaria. Al pasarlo, en león dicen "las traes", hasta la fecha nadie sabe qué traen.

Tapo: Hablando de juegos, las niñas y niños que recién llegan a la ciudad tienen que conocer esta palabra de inmediato. Tapo quiere decir pausa, alto o tiempo. Si mientras un niño juega a "las traes" o las escondidas quiere tomar un descanso tiene que decir "tapo" a menos que quiera perder el juego porque nadie entendió que tenían que detenerse.

Echar reja: "Voy a echar reja" eso quiere decir que una pareja se va encontrar en algún lugar para coquetear o pasar un rato romántico juntos. Es una expresión muy antigua, pero algunos dicen que se usa de esa manera gracias a que los jóvenes solían ir a buscar a sus novias a sus casas sin permiso. Cuando la familia de la chica no lo dejaba pasar, el novio se quedaba afuera y se encontraban con ella afuera de la casa, separados solo por una reja.

Elote: los leoneses no se "hace bolas" nada de chasca, vasolote o trolelote, quizá dicen esquite o elote en vaso, pero en general basta con decir "se me antojó un elote" para que te lleven por un elote preparado en alguno de los muchos puestos que hay en la ciudad.

Caldo de oso: si quieres pepino y jícama preparado con vinagre, limón chile y sal, solo pide un caldo de oso. No, no hay osos; y sí, nosotros le ponemos queso a la fruta, pero no te preocupes, pues pedir que se lo quiten.

Así se ve un caldo de oso (Foto: Twitter Culinaria-Mexicana)

Argüende: Aunque argüende es una palabra usada en muchas partes del país, no en todas se usa con tanta frecuencia como en León. Según la RAE La palabra significa chismorreo o pleito, la Academia Mexicana de la Lengua dice que es alegar, disputar. Los leoneses la usan para referirse a una situación polémica y conflictiva, en especial usan la palabra "argüendero" para describir a una persona que genera estas situaciones con la intención de llamar la atención.

Mechudo: Esta palabra quiere decir trapeador. Ahora no hay excusa para no hacer el quehacer, si alguien te dice "usa el mechudo" ya sabes lo que significa, tienes que limpiar.

Sabe: Desconocer algo. Sí, suena antagónico y contradictorio, pero si haces una pregunta y alguien responde "sabe" significa que no sabe.

Eje: ¿Quién va a traer las guacamayas?

– Sabe

Al igual que la frase "las traes", hasta la fecha nadie sabe quién "sabe".

La ciudad de León tiene muchas cosas que la caracterizan: sus platillos gastronómicos, el acento, las costumbres, tradiciones y su interesante vocabulario. Este diccionario urbano alberga alunas de esas palabras tan particulares que son esenciales para comunicarse en la ciudad, así que ya sabes, si quieres visitar a los panzaverde no te olvides de darle una checada a estos términos y sus definiciones.

No te olvides tampoco de que la práctica también es importante, ¿puedes formar una frase con todas estas palabras?

PR