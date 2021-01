Violencia y acoso sexual, los abusos de la Policía de León a mujeres

Policías municipales le pidieron a Evelyn que se quitara la ropa como "parte del protocolo" para revisar que no tuviera drogas, el 15 de agosto del 2020. El 22 de agosto elementos detuvieron a 22 mujeres en la manifestación para pedir justicia por el caso de esta chica. Este 3 de enero se abrió una queja por acoso sexual en contra de dos menores. Y el 10 de enero dos policías fueron detenidos por abuso sexual en contra de una adolescente de 14 años.

Estos son algunos de los abusos contra mujeres que señalan directamente a oficiales de la Policía Municipal de León. A continuación detallaremos los presuntos abusos que suman los uniformados en cinco meses: de agosto de 2020 a enero del 2021.

CASO EVELYN

Fue el 15 de agosto cuando Evelyn (de la que no se sabe edad ni nombre completo) sufrió acoso sexual por parte de un grupo de oficiales. Narró su propia historia en redes sociales, detallando que ese viernes salió a divertirse a un bar de la calle Madero, ya de madrugada, sus amigos fueron a cenar tacos, ella les dijo que prefería quedarse en el auto para estar más "segura", pues estaba mareada a la salida del bar.

En ese momento un grupo de policías que estaban en la caseta de Plaza Expiatorio se acercaron al vehículo, y uno de ellos le pidió quitarse la ropa para revisar que no tuviera drogas. "Uno de los oficiales se atrevió a tocarme, comenzó a tocar partes íntimas de mi cuerpo y hacerme preguntas incómodas", le preguntó que si quería tener sexo oral o anal.

Evelyn cuenta que estaba rodeada de policías, pero sobrevivió para contar su testimonio. La joven interpuso una denuncia y se desahogó en redes "Siento asco, me siento estúpida, pensé en todas las cosas que pude haber hecho y no hice por miedo, pero no fue mi culpa, JAMÁS va a ser nuestra culpa", escribió.

El 17 de agosto la Secretaría Técnica de Honor y Justicia abrió una carpeta de investigación en contra de policías señalados por Evelyn, bajo el expediente 293/20-Pol.

DENUNCIAN AGRESIONES A FEMINISTAS Y REPORTERAS EN MANIFESTACIÓN

El caso de Evelyn alertó a los colectivos feministas, quienes convocaron a una manifestación el 22 de agosto. Ese sábado todo se salió de control, una ola de 300 mujeres ansiaban justicia reunidas en el Arco de la Calzada. Lo que empezó como una protesta pacífica terminó con el enfrentamiento entre policías y feministas, pues detuvieron a 22 mujeres y un hombre. Los colectivos buscaban a sus compañeras a través de redes sociales, quienes horas después salieron de los separos.

La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) justificó que las detenciones fueron por infringir el reglamento de Policía y Vialidad. Acusaron a las mujeres de provocar riña, escándalo e impedir que los oficiales controlaran la manifestación. En contraparte se difundieron videos en los que las mujeres muestran sus lesiones a causa de las agresiones policíacas, también quedó grabada la agresión contra una reportera que documentaba la protesta. Extraoficialmente se dijo que fueron tres las comunicadoras lesionadas.

Ante tal escenario la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) abrió un expediente de queja 108/2020-A por la detención de las mujeres durante la manifestación. Enfatizando que las autoridades deben garantizar la libre manifestación y la libertad de expresión a todas las personas.

ACOSO A DOS MENORES EN VISTA HERMOSA

Una "revisión de rutina" se convirtió en acoso sexual denunciado por familiares de dos menores de la colonia Vista Hermosa, el pasado 3 de enero. Una adolescente de 14 años y otra de 16, sufrieron abusos por parte de los oficiales, denunció la madre de una de las afectadas afuera de la delegación Cepol Poniente.

Con cartulinas en las manos, la madre y sus familiares dijeron a medios de comunicación que una mujer policía le robó 500 pesos y le tocó un seno a la chica de 16 años, mientras que a la adolescente de 14 años la revisó un policía que tocó sus partes íntimas. El padre de esta menor fue testigo de los hechos e intento frenar los actos de los policías, quienes se molestaron y lo subieron a la patrulla, en el mismo hecho otro conocido de él se subió a la unidad para acompañarlo, informaron familiares de los afectados a la prensa.

La SSPL emitió un comunicado ese mismo día, en el que aseguró que la detención de estas personas fue por no usar el cubrebocas y hacer caso omiso de las indicaciones de los elementos. En los párrafos finales afirmaron que la Secretaría Técnica de Honor y Justicia abrió el expediente 01/21-POL por los abusos de autoridad y acciones fuera del protocolo por parte de los policías.

SEÑALAN A DOS POLICÍAS DE ABUSO SEXUAL EN LAS JOYAS

Este 10 de enero dos policías municipales identificados como José Israel, de 40 años y José de Jesús, de 23 años, fueron detenidos. El señalamiento: abuso sexual en contra de una chica de 14 años en la colonia Las Joyas. La madre de la menor presentó una denuncia, el Municipio informó sobre el despido de los dos elementos, mientras avanzan las investigaciones.

Antes de los casos presentados se contabilizaron tres expedientes abiertos en contra de policías municipales por acoso sexual: uno en el mes de febrero, otro en abril y uno en julio, todos en 2020.

1. Exp. 76/20-POL (Fecha de Inicio: 25/02/2020)

2. Exp. 129/20-POL (Fecha de Inicio: 21/04/2020)

3. Exp. 258/20-POL y TRA (Fecha de inicio: 15/07/2020)

