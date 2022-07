Villagrán no ayuda en evitar robos de autos en vía Panamericana: Sophia Huett

Guanajuato.- La carretera Panamericana a su paso por Villagrán se ha convertido en un foco rojo por el robo de vehículos y las autoridades de este municipio no ayudan para tratar de evitarlo. Por el contrario, no han dado respuesta a la petición de Gobierno del Estado para que se implemente el mando único bajo el control de la Policía Estatal y hacer más eficiente la vigilancia y labores de prevención en este y otro tipo de delitos, señaló en un comunicado el Sistema Estatal de Seguridad que encabeza Sophia Huett López.

Es más, los vehículos que son robados sobre la carretera federal después son ubicados por el GPS en el municipio de Villagrán, pero no hay colaboración con las policías de municipios vecinos ni con la del Estado para tratar de detener a los delincuentes. Por ello cualquier incursión debe ser con orden de aprehensión, señaló.

Indicó que uno de los casos más recientes ocurrió la semana pasada con el robo del vehículo al secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Jesús Oviedo, en donde al final el localizador ubicaba el vehículo en ese municipio.

"Hay zonas problemáticas en algunas carreteras. Lo que le pasó al Secretario Oviedo es reflejo de lo que hemos venido comentando: Este robo ocurrió en una carretera federal en donde Gobierno del Estado ha sumado su estado de fuerza para poder brindar protección a la ciudadanía.

"Pero además, el GPS de la unidad el último punto que da es en Villagrán. En este municipio el Gobernador ha hecho el ofrecimiento que pueda asumir un mando único por Gobierno del Estado. Sabemos que el Secretario Jesús no es el único que ha sufrido este robo y muchas de las unidades robadas dan como destino final Villagrán, en donde no ha habido respuesta de su autoridad municipal, y la autoridad en materia de seguridad como policías de otros municipios o la Estatal no pueden ingresar a inmuebles sin tener una orden de cateo y los procedimientos correspondientes".

Aseguró que el robo de vehículos ha disminuido de manera considerable en los últimos meses, excepto en esa zona de la carretera Panamericana, en donde personas armadas a bordo de vehículos interceptan a automovilistas para obligarlos a descender y se llevan las unidades.

A pesar de estas y otras acciones de inseguridad, las autoridades encabezadas por el presidente Juan Lara, quien ganó la Presidencia en 2018 bajo bajo las siglas de Nueva Alianza y recién se reincorporó al PRI, no han dado respuesta al planteamiento para que la seguridad sea controlada por la Policía Estatal.

"Incluso la propia ciudadanía de Villagrán ha pedido que se tome el control de la Policía. Los hechos violentos de las últimas semanas es otro de los factores que convendría poner en la mesa esta posibilidad de mando único. Lo que va a ocurrir es que será en beneficio de todos, y los delincuentes que han encontrado en este territorio la posibilidad de evadir autoridades federales y estatales ya no tendrán este refugio, y puedo tener claro que este tipo de delitos disminuiría ante los

criminales que se saben acosados".

Huett López dejó entrever que algunos elementos de la Policía en Villagrán podrían estar coludidos con los delincuentes en el robo de vehículos.

"Aquí los vehículos desaparecen en Villagrán, dicho claramente. Es similar en todos los casos; personas armadas que despojan a las personas de sus vehículos y el Secretario no es el único que ha pasado por esto, tenemos ciudadanos de Cortazar y Celaya que también han sufrido esto. En Celaya estamos cuidando bien, pero salen de Celaya y este tipo de robos ocurren en esta vía federal, por eso vale la pena valorarlo, porque no es nada más el robo en una vía federal, sino a dónde van a dar los vehículos".

JP