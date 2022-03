¿Vigilará el SAT a tianguistas y ambulantes este 2022?

León.- Como en 2014, el Régimen de Incorporación Fiscal se originó con el objetivo de agregar a la formalidad a sectores de la economía informal, en 2022, también surge el Régimen Simplificado de Confianza.

Sin embargo, a decir del presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, delegación Guanajuato, Edgar Ulises Hernández, no todos los sectores que tendrían que entrar al padrón de contribuyentes lo hacen.

Esto, indicó el también académico, debido a que no son vigilados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Explicó que generalmente por presiones políticas sectores como los tianguistas no son vigilados por el SAT.

"Yo estoy de acuerdo y soy fiel creyente en que todas las personas que tenemos ingresos, tenemos que cubrir impuestos, porque si no, el país no camina", comentó.

"Pero se deja sin vigilar a los sectores que realmente generan dinero tanto por venta de productos en la informalidad, como en delitos como la compra-venta de artículos robados".

Como ejemplo, mencionó a los tianguis de León, donde cuestionó si es que quienes ahí venden otorgan factura.

Agregó que es difícil además que estos sectores tengan una real vigilancia al momento de generar ingresos.

"Simplemente, estamos en León, vete a un tianguis y a ver cuántos tianguistas te pueden dar una cédula fiscal, cuántos de ellos te pueden demostrar de dónde sacan el producto que están vendiendo. Y lo mejor: quiero ver cuántos de los que compramos en un tianguis llegamos a pedir factura".

"Entonces, está bien, le aprietas las tuercas a un sector para que todos contribuyamos de una manera más justa y equitativa, pero, por otro lado, hay sectores que no se atacan. ¿Por qué?, por presión social, por quedar bien con ellos, porque dan una captación de votos equis", dijo.

Por el contrario, a los locales comerciales que se encuentran establecidos en las colonias, sí puede llegar cualquier inspector del SAT, explicó, si la persona no está inscrita, está vigilada.

"Aquí hay negocios, sobre todo de comida, que venden millones de pesos al año, que no pagan un peso y están a la vista de todos. No tengo nada en contra de ellos".

"Pero hay negocios a los que se le encajan y no los sueltan, y hay a quienes ni siquiera le aprietan una pequeña tuerca. No se vale. Algunos tienen beneficios y otros no", aseveró.

Por ello, señaló que la vigilancia va sobre todo a las personas que están registradas ante el Registro Federal de Contribuyentes.

