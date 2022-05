VIDEO: Primero los lomitos ¿Los criaturos qué?

León.- A través de TikTok un video que fue captado en Irapuato se volvió viral, ya que muestra a un hombre que lleva cargando a un perro en su hombro como si fuera un bebé, mientras lleva de la mano a su pequeño hijo.

Primero los lomitos, ¿las criaturas qué? Así fue captada esta familia por las calles de Irapuato. https://t.co/wDYGUKW639 pic.twitter.com/DM4jFvMRnp — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) May 4, 2022

Puede observarse que el perro no lleva correa y tal vez fue cargado por su dueño porque es agresivo con la gente, pudo haber sufrido una lesión o es un can inquieto al que no puede control andando suelto, pero el detalle es que el hombre no camina solo, sino que mientras lo hace lleva en su hombro a su perro y con la otra mano al niño.

Es una cosa muy cierta que los perros son percibidos por sus dueños como los niños, como seres que necesitan de protección, cariño y cuidado, aunque lo que resalta el video es un perro grande que bien puede valerse por sí mismo para caminar y es cargado por su dueño, mientras que un niño muy pequeño camina de la mano de su padre.

Cabe hacer notar que la usuaria de TikTok @lega819 Luz Elena González compartió este video, el cual, hasta casi las 3 de la tarde de este miércoles, ya contaba con alrededor de 220 mil reacciones y más de tres mil comentarios.

El texto del video lo titula "#humor cuando tu prioridad es tu perro, no el niño".

Seguidores de TikTok comentaron el video y trataron algunos de explicar que el perro tenía que ser cargado para que no se quemara sus patitas y que el niño traía tenis.

Otros usuarios señalan que un Pitbull sin correa es un peligro suelto y la gente le temerá... por lo que felicitan a su dueño por llevarlo cargado.

Sólo el hombre que lleva cargado al perro y con la otra mano lleva a su hijo caminando, sabe las razones por las que se le captó de esta forma en el video, aunque no faltaron los usuarios que tomaron con humor lo que observaron diciendo que el perro es prioridad.

Es poco común que este tipo de situaciones se observen por las calles, en este caso en Irapuato, de ahí el gusto por este video por quienes navegan en las redes sociales, al que le dan click e incluso envían sus comentarios .

JP