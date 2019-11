VIDEO / Policías de León se estacionan en la banqueta y obstruyen el paso de los peatones

"Me gustaría decir que es la primera vez que se les ve por aquí pero ya la agarraron de venir casi diario, uno no dice que no se vayan a dar sus gustitos, todos de repente lo hacemos, pero mínimo deben dar el ejemplo, porque si ven a un ciudadano estacionarse ahí, luego luego son buenos para ponernos multa", señaló la señora Gloria.