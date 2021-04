VIDEO / "Mi temor es que nomás nos piquen y no nos pongan el líquido": José

León-. A Don José le inquieta una idea que no deja de darle vueltas por la cabeza. Ahí, en medio de una fila kilométrica para recibir la vacuna contra el covid-19, el señor recuerda el caso de la enfermera de Ciudad de México que fingió poner la vacuna a un "abuelito" y no le inyectó nada.

José tiene 62 años pero no los aparenta, vive en la colonia San Miguel de Rentería. Este lunes acudió al Poliforum para recibir la vacuna, uno de los centros con más afluencia de gente, ese día. Al momento de la entrevista llevaba una hora y cuarentaicinco minutos formado.

Con una voz experimentada y como un ciudadano informado de las últimas noticias, relata a La Silla Rota que teme que lo engañen, como sucedió en Brasil y en la Ciudad de México.

"Decían que en Brasil los inyectaban, que nadamas les ponían la vacuna pero no les ponían el líquido. Y hay un caso aquí en México que sucedió, pero los descubrieron. El temor mío es que a lo mejor yo sí me fijo, pero que a mucha gente no les vayan a hacer el "chanchuyo" de que nomás nos piquen y no nos pongan el líquido".

Don José dice que el Gobierno y los políticos –quienes controlan la vacunación- deberían "sensibilizarse" con la población, y no timar a los adultos mayores.

"A sensibilizarse (el Gobierno) de que pongan la vacuna, que trabajen seriamente con las personas mayores. Nos ha tocado ver (el caso) en este país, un poco decaído por la política".

El personal de salud debería ser "más consiente", dice José. Al mismo tiempo hace un llamado a los adultos mayores que no se han vacunado, ya sea por el mismo miedo, o por el temor de morir a causa de las reacciones del antídoto. "Que se la pongan porque es para que disfruten un rato más de vida".

"Hay que vacunarse, porque al infectarnos de esto y a morir luego luego, porque son 15 días los que a veces dura una persona enferma. Me he dado cuenta por casos de conocidos", relata José.

Te puede interesar ¡Quedan más de 10 mil vacunas! Lleva a tus abuelitos a estos 12 módulos

Como el caso de Magdalena López, de 62 años, una vecina de la colonia Ángeles 2 que comentó a La Silla Rota en febrero pasado que, "la vacuna es para matarnos uno a uno". Lo dijo dos meses antes de que 147 mil 300 dosis llegaran a la ciudad. José da su testimonio al tener detrás una fila de adultos mayores, pues era el primer día de vacunación de una jornada que duraría cinco. León recibió 147 mil 300 dosis de AstraZeneca este 5 de abril, el mismo día que arrancaron las campañas electorales.

CONTINUÁN VACUNANDO

Con corte a las 9 de la noche del 8 de abril, en León se han aplicado 124 mil 113 vacunas a los adultos mayores. Aunque este viernes, según el periódico Correo restan 10 mil vacunas por aplicar, el medio citó a Antonio Escobar, director de la Jurisdicción Sanitaria 7. Hasta ahora no hay información oficial de cuantas dosis quedan, pero la jornada se ha extendido hasta hoy por el sobrante de vacunas.

Algunos "abuelitos" de León no han recibido el antídoto. Ante este panorama, el personal de salud y elementos de la Sedena han llevado el biológico a los asilos, a los indigentes y a las personas que no pueden moverse.

Este viernes aun puedes llevar a tus adultos mayores a vacunar. El Gobierno Municipal informó que son 12 puntos a los que pueden acudir, seis de ellos "sin gente" y seis con "afluencia baja". Aquí te los compartimos.

#LeónInforma ?? Aún estás a tiempo para llevar a vacunar a tus seres queridos, adultos mayores, para la aplicación de la primera dosis anti #COVID19 en León.



Son 6 puntos que se reportan sin gente y otros 6 con afluencia baja, principalmente la Clínica IMSS 51, en Los Paraísos. pic.twitter.com/N01rV0Sd0m — Salud Municipal León (@LeonSaludable) April 9, 2021

Ojo. Los adultos de 59 años que cumplan los 60 años en el transcurso del 2021 pueden recibir la vacuna también, presentando el INE (o acta de nacimiento) y la Curp.

EXPULSAN A ENFERMERA QUE FINGIÓ APLICAR LA VACUNA

Hace una semana un suceso ocurrido en Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero (Ciudad de México) impactó a los adultos mayores y a la población mexicana. Una enfermera fue denunciada por un video publicado en redes sociales, en donde se ve que finge aplicar la vacuna contra el covid a un adulto mayor, pero claramente se ve que no le inyecta nada.

En la grabación se ve el momento exacto cuando la voluntaria del Programa de Vacunación inserta la jeringa en el brazo de quien aparentemente sería su tío, mete y saca la aguja pero no le inyecta el líquido necesario, no aplica nada.

Está circulando este vídeo, supuestamente sucedió en Zacatenco, @TuAlcaldiaGAM. Si esto es real, es un verdadero crimen y debe castigarse. Es importante que @SSalud_mx @GobiernoMX investiguen. pic.twitter.com/ct1CAC1Nwl — Jorge Gaviño (@jorgegavino) April 3, 2021

La denuncia de una joven comenzó a viralizarse, y este video le dio vuelta a las redes, hasta convertirse en trending topic.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que se trató de un "error" y anunciaron la expulsión de la enfermera. Aseguraron que tras el suceso, la vacuna fue administrada de forma correcta al usuario.

En redes la gente comenzó a especular y a preguntarse ¿a cuántas personas les habrá hecho lo mismo?

A este miedo se enfrentó José, y muchos adultos mayores más en medio de una pandemia.