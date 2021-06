Video | Leonés reclama a Malú política de abrazos de la 4T en filas de votación

León, Gto.- Un ciudadano reclamó a Malú Micher que la Cuarta Transformación utilice como política pública "Abrazos, no balazos", mientras estaba acompañando a Ricardo Sheffield en la fila de votación.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena declaraba que la seguridad en Moroleón es una obligación del estado, "es normal que se tenga miedo, pero es obligación del estado que haya tranquilidad, que la gente se sienta segura, es una coordinación entre el gobierno federal, la Guardia Nacional, el gobierno estatal y municipal, yo creo que va a salir bien, pero la gente tiene razón en tener miedo, evidentemente tiene razón".

Al ser cuestionada sobre la situación de seguridad en el estado, declaró "pregúntenle al gobernador, a Zamarripa que ha hecho para que la gente se sienta así".

En ese momento José de 72 años de edad, de oficio ingeniero civil, la interrumpió y le contestó "eso que usted dice es problema del gobierno federal, y que no lo ha hecho, ustedes no lo han hecho", dijo el ciudadano mientras Malú se limitó a contestarle "claro, claro".

Durante su avance en la fila, al ser abordado por La Silla Rota, el ingeniero dijo "yo creo en México y nada más en México, estamos viviendo la inseguridad, la corrupción, la violencia, la mediocridad, la atención de la salud, la mediocridad en la educación, sobre todo en la de los niños, los están condenando a una vida de pobreza a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos".

Agregó que la pandemia fue mal abordada por la federación, "no me parece la manera como manejó la pandemia por parte del gobierno federal, era algo tan simple que se pudo haber resuelto con tres cosas; el uso del cubrebocas, el confinamiento y la sana distancia, tres cosas que no se hizo y allí están los miles de muertos".

"Malú no tiene empatía con las mujeres, ella y todas las mujeres que están en el gabinete de AMLO, no tienen empatía con las mujeres que son violadas, secuestradas, que les han quitado todas las ayudas sociales, hay una simulación, eso lo están viendo las mujeres, mi madre fue mujer y tengo hijas, merecen más respeto, las mujeres del gabinete de AMLO no han tenido una pisca de empatía con ellas".

Concluyó que el empleo para los ingenieros civiles y los trabajadores que dependen de la obra pública está dañada, "caída, como toda la economía, muy caída".

PR