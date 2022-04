VIDEO | 'La Mona' confiesa haber robado unas botas

León.- Marisol y Gerónimo, mejor conocidos como Mona y Geros, son una pareja de influencers que creció su número de seguidores gracias a clips compartidos en transmisiones realizadas en la plataforma Facebook, Facebook y You Tube. Pero de iniciar muy en el gusto de sus seguidores, ahora han comenzado a envolverse en distintas polémicas.

¿Maltrato animal? Acusan a Mona y Geros de golpear a un lomito pic.twitter.com/uya3sSLwAE — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) April 23, 2022

Recientemente Geros fue acusado de golpear a sus animales mientras Mona transmitía en vivo. Esto causó gran indignación y aunque los influencers intentaron desmentir la acusación, algunos internautas reportaron amenazadas para que dejaran de escribir al respecto. Dicho video, donde se escuchan las mascotas chillar, sigue circulando en las redes como muestras del maltrato

animal en el que incurrió Geros.

Pero ahora es Mona la que se encuentra en una polémica, luego de que usuarios revivieran un video en el que reconoce haber golpeado a una joven para robarle sus botas "Timberland!". La influencer que radica en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de León, compartió para sus seguidores que siempre había querido ese calzado pero no podía comprarlo por su alto precio.

"Yo siempre había querido unas Timberland, nunca las pude tener porque yo le decía a mi papá: ´apa, es que yo quiero unas Timberland´, me decía: ´no, no, es que están muy caras´, estaban en unos como 2, 3 mil, no chicas, no me alcanzaba" cuenta en su transmisión.

Marisol reconoce que luego de comentarlo con sus amigas ellas le recomendaron que se las quitará a una joven y ellas le enseñaron cómo hacerlo. En el video admite haber golpeado a una joven a la que llama "fresilla".

Te puede interesar Mónica Naranjo busca guanajuatense tiktokero, quiere invitarlo a su concierto

"Yo me acuerdo que a la que yo se las quité era una fresilla. Iba con varios amigos y (le dijeron) ´a ella, a ella se las vas a quitar´ y yo ´es que yo no sé tumbar, no sé cómo se hace eso´. Se las quité, no me acuerdo si le pegué, no sé, pero sus Timberland eran amarillas, me acuerdo, y duré un tiempo con ellas porque después las terminé tirando", Mona mencionó que terminó tirando las botas porque no eran del color que le gustaban.

Y en el mismo video Mona reconoce además que formó parte de una banda de ladrones de casas en León, la cual era liderada por su primo, e incluso estuvo presente en un asalto que observó desde una camioneta.

La polémica surge ahora, porque sus seguidores empiezan a cuestionar los actos delictivos que Mona platica como si fueran hazañas y ejemplares.

¿QUIÉNES SON MONA Y GEROS?

Si bien su canal inició con tips de belleza (Canal New fashion beauty Mona), se ha convertido en un espacio para mostrar cómo es la vida de Mona y su novio Geros, quienes se han hecho famosos en Youtube por su forma sencilla y divertida de compartir anécdotas de sus vidas, hablando con el caló propio de las calles.

Te puede interesar En video, Maya Nazor revela qué la enamoró de Santa Fe Klan

Su fama ha acumulado más de un billón de visitas, en Facebook han logrado ya 5 millones de seguidores, mientras que en Youtube han conseguido la placa de 100 mil suscriptores.

Considerados por mucho como la pareja de cholos más famosa de México, en realidad se trata sólo una pareja de jóvenes que presumen sus tatuajes y que muestran lo divertida que pueda ser la vida de un par de famosos que no han perdido la humildad desde sus inicios, reconociendo la pobreza en la que anteriormente vivían.