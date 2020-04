Vídeo / La caída de los zapateros: las voces de León a la Federación

Los zapateros de León tienen miedo de no volver a abrir sus negocios al pasar la pandemia, por la crisis económica a la que se enfrentan

En menos de un minuto de vídeo se deja ver la crisis a la que se enfrentan los zapateros de León. La pandemia causada por el Covid-19 ha hecho que muchas micros y pequeñas empresas cierren sus puertas. Y a pesar de eso, tienen que pagar gastos de luz, agua, y a veces renta. Como el caso del dueño de una ´piquita´ de zapatos, que platica sobre el miedo de no reabrir, pasando la cuarentena.

"Está pegándonos esta situación, a mí prácticamente. Hasta podría cerrar, una piquita te quiebra. Si fuera una nave grande pues a lo mejor tienes de dónde tomar capital, pero como es una piquita te van a quebrar. Para arrancar ya no se va poder".

La realidad es algo q @lopezobrador_ y su gobierno no ven. Urgen apoyos a micros y pequeñas empresas. pic.twitter.com/sYN1tpll0R — myker (@collazomiguel) April 15, 2020

Te puede interesar Habitaciones vacías: más de 20 hoteles cerrados León

Los zapateros están en la cuerda floja, la incertidumbre de continuar trabajando depende del apoyo del Gobierno Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura "en medio de la crisis económica financiera, del mundo. Estoy sereno, tranquilo".

"No vamos a poder trabajar y ya tampoco alcanza para poder pagarle a nuestros empleados. Aparte a mi esta semana me llega el recibo del Seguro Social, y también me llega el pago de la luz", cuenta uno de los testimonios de este vídeo.

Ellos mismos confiesan que son las empresas las que les dan sustento a los trabajadores. Que son el impulso económico de toda una ciudad, por esto León se ha vuelto la capital del calzado.

"Son las empresas las que les dan la Seguridad Social. No es el gobierno, son las empresas. Inclusive sin empresas, este gobierno se va quedar sin patrocinadores para todos y cada uno de sus proveedores".

Te puede interesar Aparadores vacíos: zapaterías cierran y guardan su mercancía

La mayoría de los zapateros pararon, pues muchos de ellos son proveedores de tiendas y comercios que hoy mantienen sus cortinas cerradas. Pero su responsabilidad no termina a pesar de la pandemia; tienen que pagar gastos fijos, entre ellos la nómina para sus empleados. Y como dice uno de ellos: "Quizá lo que vendan en un solo par de zapatos, lo poquito que ganen es para comer".

Hace unos días el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) José Arturo Sánchez Castellanos le pidió a la Federación el apoyo para diferir los pagos al SAT. La idea era pagar los impuestos a partir de julio (el mes en el que la cuarentena podría terminar) de manera diferida y sin intereses. Explicó que "no hay ventas, no hay cobranza", y advirtió que así viven las pequeñas y medianas empresas.

El líder empresarial alzó la voz en su momento por los empresarios y trabajadores de León. Y en su desesperación, los mismos zapateros crearon este vídeo para concientizar sobre el daño económico que están viviendo. Los talleres, las ´piquitas´ y las fábricas sufren los estragos del Covid-19, y en consecuencia miles de familias que dependen de este ingreso para comer todos los días.