VIDEO / Golpean a ladrón en la línea 1; "toqueteó" a su víctima para robarle

León-. Un ladrón fue golpeado por pasajeros que fueron testigos de un robo en la línea 1 de la oruga. Sheila, la mujer identificada como la víctima le dijo a la gente que iba en el transporte que el delincuente le robó su celular y 300 pesos. Momentos antes del atraco, él la "toqueteó".

El rostro del ladrón fue captado en video, el hombre fue detenido y luce esposado junto a su cómplice. Está vestido de negro y con unas botas cafés, se toca la cabeza y no suelta un papel con sangre que tiene en su frente. Una golpiza por parte de los pasajeros, fue su "castigo" luego de robarle a su víctima.

VIDEO / ????¿Vieron? Ladrón es golpeado por pasajeros de la línea 1, en León. Luego de que le "aventara" el celular a su víctima tras ser descubierto



Aquí la nota #iohttps://t.co/9Nz3q5UcB9 pic.twitter.com/HdWhFJRL2f — LSR Guanajuato (@LSRGuanajuato) April 7, 2021

El relato de Sheila le dio la vuelta a las redes sociales, este lunes. Ella detalla que todo empezó con un "repegón" del ladrón, quien la amenazó con una navaja para que no se moviera.

"Esta persona me iba agarrando en el camión (atrás) me la iba "repegando" y créanme que es un susto súper feo, por eso mismo se los comparto para que no suban más personas así, esta vez me tocó a mí, no quiero que le pase lo mismo a otras chicas", publicó en un grupo de noticias de Facebook.

Te puede interesar ¿La última vez que vieron a la familia Villaseñor Romo fue en Guanajuato?

La víctima iba en el transporte público cuando uno de los ladrones se le acercó demasiado, al grado de "repegar" sus partes íntimas. Cuando ella volteó a verlo, él la amenazó con una navaja.

Minutos después la chica se bajó del camión, a la altura de Gran Plaza, y se dio cuenta que no tenía su celular y le faltaban 300

pesos. En ese momento se regresó para subirse de nuevo al camión, ahí pidió apoyo a un ciudadano para marcar a su teléfono, ahí mismo sonó. ¡Uno de los ladrones lo tenía!

(Foto: Facebook)

Te puede interesar Barranca de Venaderos: 7 hechos delictivos en un mes

De acuerdo con medios locales, Sheila le reclamó al ladrón sus pertenencias, pero no imaginaba que este le aventara el celular en el cuello, y empezara a golpearla. Acto que "incendió" los ánimos de los pasajeros, quienes la defendieron y se fueron contra el ladrón, lo golpearon.

Su cómplice también fue interceptado cuando intentó ayudarlo. Ambos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

La víctima dijo que este par de ladrones ya han sido captados en la zona centro, al parecer operan en las orugas.

(Foto: Facebook)

"Cuídense mucho porque siempre andan subiéndose a la oruga nadamás a ver a quien "tumban". Tengan cuidado porque uno se parte la madre para conseguir lo que quiere y necesita, como para que llegue este tipo de gente, tan mierda".

De paso Sheila aconsejó a las mujeres que han sido víctimas de "toqueteos" o de robos, a no quedarse calladas y pedir ayuda.

"Mujeres no se queden calladas por favor (...) Yo le doy gracias a una gran muchacho que lo golpeó (al delincuente) y lo dejó así. (...) Ayúdenme a compartirlo para que se haga más viral esta persona por favor", relató la mujer en Facebook.

IO