VIDEO: 'El Panda', joven detenido 75 veces, ahora amenaza a su novia con pistola

"No hay pedo a mí grábeme, iré, soy El Panda, ya sabe. Cuatro letras Nueva Generación pa' que le diga soy El Panda. Yo vengo a hablar bien (...) yo sí quiero regresar con ella pero si no quiere yo me la voy a ma#58@0i2 (...) Yo vine a hablar contigo Karla, bien".