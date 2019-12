VIDEO / El canto de las abejas

El icónico himno partisano 'Bella Ciao', rescatado del olvido por la serie española 'La Casa de Papel', ha sido integrado también por los estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) en sus protestas. La escena de la serie deja en evidencia la potencia del tema y su delicada belleza.

"La colmena está sangrando, oh colmena colmena na na". Así arranca la adaptación de un tema que promete convertirse en el nuevo canto de las 'Abejas'. La letra ha sido adaptada por miembros de la comunidad universitaria y esta mañana en Pénjamo fue cantada por primera vez en público. "Ya no es miedo, ya no es tristeza, es ira e indignación", continúa el estribillo.

En las redes sociales hay ya varias versiones de una canción con historia.

"Aunque asociamos el conocido estribillo ´Oh bella ciao´ al movimiento de resistencia de los partisanos italianos, lo cierto es que esta popular canción tiene sus raíces en la música hebrea de Europa del Este y dicen que, incluso, fue convenientemente 'elegida' como himno antifascista después de la Segunda Guerra Mundial", asegura Victoria González en su artículo '¿De dónde viene la canción 'Bella Ciao'?

De origen italiano, Bella Ciao es una canción popular conocida tras convertirse en el himno de los partisanos que resistieron al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Estos guerrilleros se organizaban en brigadas y se dedicaban a sabotear desde dentro al enemigo. Aunque en 1943 eran muy pocos, su movimiento de resistencia fue creciendo exponencialmente y se estima que podrían haber sido cerca de 300 mil al final de la contienda, si bien es ciertamente difícil dar un número exacto debido a su carácter clandestino.

Lo que sabemos es que la primera vez que se escuchó la canción en un acto público fue después de la guerra, en el Festival de la Juventud de Berlín en 1948. 'Bella Ciao' se convirtió en un éxito mundial y en un símbolo de resistencia antifascista que ha traspasado las fronteras italianas hasta llegar ahora a las protestas estudiantiles de Guanajuato.

Dicen los expertos que esta canción fue convenientemente lanzada a la fama después de la Segunda Guerra Mundial. El motivo: la letra del otro 'hit partisano', 'Fischia il vento', era "demasiado comunista".

JC