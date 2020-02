VIDEO / Circula falso audio sobre supuesto intento de secuestro a una jovencita en León

Usuarios de las aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp y Telegram han compartido a sus contactos un audio, donde un hombre de identidad desconocida, alerta a sus contactos un caso en el que presuntamente presenció el momento en el que un grupo de hombres intentaron secuestrar a una jovencita.

"Es cosa seria. Pasen la voz. Hace diez minutos en la gasolinera del mercado de abastos se quisieron llevar a una niña y la auxiliamos entre varios y no se la llevaron", dice el sujeto.

El hombre, que no describe en qué ciudad ocurrieron los hechos, señala que el presunto secuestro fue en la ´Central de Abastos´. Él continúa detallando la escena. El vehículo del cual se debe extremar precaución es una camioneta "Lobo blanca, cuatro puertas, polarizada, nueva", de la cual no informa datos de las placas.

"Quemen esa camioneta. Estaba esperando el alto –la chavita- le dieron el ´cerrón´ y se la quisieron llevar, nada más por que corrió y gritó", continúa el hombre.

Este viernes la Secretaría de Seguridad Pública de León informó no cuenta con ningún reporte de estos hechos en algún mercado de la ciudad, por lo que invita a la ciudadanía a verificar la veracidad del contenido antes de compartirlo.

El audio ha sido viralizado en León, Irapuato, Salamanca, Celaya, entre otros municipios de Guanajuato, así como en entidades cercanas.

Recuerda los siguientes pasos que te ayudarán a identificar las fake news:

Leer con cuidado el texto antes de compartir

Asegurarse que la fuente es conocida y confiable

Corroborar que las fechas y lugares del suceso coinciden con la información

Si no hay lógica o si las fechas no son actuales, no compartir

Consultar medios reconocidos o dependencias de Gobierno

No desinformar a las personas

Asegurarse que la información es verídica