Video/ Chóferes de Celaya "se dan un tiro" en un camión urbano

No es la primera vez que se desatan conflictos en un camión urbano (Foto: Especial).

Celaya.- Dos choferes de microbús en Celaya fueron captados en una pelea a bordo del camión que conducía uno de los involucrados. En un video que circula en redes se logra percibir a los dos hombres forcejando mientras uno de ellos trata de bajar de la unidad al otro chofer.

Una mujer sentada casi en los primeros asientos buscaba la oportunidad de atravesar las puertas. Los sujetos ignoraron y ni siquiera percibieron a la señora que quería alejarse de la pelea. Una de las usuarias a bordo alzó la voz y advirtió que podían lesionar a la mujer mientras ellos bloqueaban la entrada.

"Le van a pegar ahí a la señora eh" exclamó una pasajera.

Uno de los choferes aprovechó la ocasión y aventó fuera del camión al otro cuando dejaron de forcejear, no sin antes empujarlo con la pierna. Las agresiones verbales prosiguieron hasta el final del video.

El conductor del camión incluso acomodó su aparente tapete sanitizante improvisado mientras se aseguraba que no regresara el hombre que ingresó a su unidad para agredirlo. Al final se logra percibir a un sujeto alejándose del camión de la ruta Pinos en Celaya.

Se desconocen las causes del altercado, pero no es la primera vez que en estos espacios se produce algún inconveniente de este tipo. A finales de noviembre del año pasado unos usuarios que se negaban a bajarse del camión por no usar cubrebocas discutieron con personal de movilidad que les exigía dejar la unidad.

PR