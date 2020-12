Captan intento de secuestro; involucrado el ladrón del auto negro

León-. Un asaltante serial atemorizó a los colonos de Héroes de León y Bugambilias este 8 y 10 de diciembre. Operaron de la misma forma en los dos hechos: sigilosamente acercaron su vehículo Versa color oscuro –las víctimas no lograron identificar el tono con plenitud—y sacaron un picahielos, en otro de los hechos un arma de fuego. Todo quedó grabado.

HÉROES DE LEÓN

Los dos sucesos fueron compartidos en redes sociales. En el primer video que captaron las cámaras este 10 de diciembre el conductor del vehículo se echa de reversa cuando mira a una pareja pasar, en ese momento los jóvenes se detienen y un hombre con camisa roja rayada se baja del auto y les pide sus pertenencias, las víctimas las dan sin oposición y el chico hasta levanta sus manos. El ladrón huye tranquilamente en sentido contrario.

#Video ?? #Viral Circula en redes video de asaltante que "como si nada" se baja de su auto y realiza robo a mano armada a diversas personas. #kd



?? Las imágenes podrían ser sensibles para algunas personas ??https://t.co/BF2ih62zeX pic.twitter.com/xpbpQVaz3t — LSR Guanajuato (@LSRGuanajuato) December 11, 2020

En estas grabaciones no se alcanza a percibir si el tipo está armado, porque esconde una mano. Pero el modo de operar es muy similar al de las otras imágenes difundidas. Este primer hecho se dio a las 12:53 p.m. a plena luz del día.

El segundo suceso fue dos días antes, el 8 de diciembre, asaltaron a una chica en una parada de camión, en la misma colonia. Eran casi las 9 de la mañana cuando el vehículo color oscuro con las mismas características se acerca al paradero. El conductor de playera y gorra negra se baja y saca una pistola para amagar a la joven, se acerca a su bolsa, se ve como discuten por un momento, pero al final el asaltante se lleva sus cosas y se fuga.

La chica se queda en el paradero y comienza a gritarle, se ve cómo le hace señas, lo que podría suponer su justificada impotencia. Luego camina a un domicilio de portón negro y troca el timbre, se desconoce si ahí vivía o pidió ayuda a los vecinos.

Personas que viven en la zona confirmaron que ambos hechos ocurrieron en Héroes de León, al ver los videos reconocieron el lugar, aunque no se ha identificado el nombre de las calles. En redes sociales, el activista Adolfo Vanderkam también asegura que fue al sur de la ciudad.

El asaltante serial fue captado a días de diferencia. Aunque no se sabe con exactitud cuántos hombres lo acompañan.

BUGAMBILIAS

Este 10 de diciembre circuló un video con el mismo modus operandi, pero esta vez no fue un asalto, intentaron raptar a una mujer. Un chico llamado Axel denuncia en redes cómo es que quisieron llevarse a su novia.

El chico cuenta que este jueves, alrededor de las 9:55 p.m. él y su pareja estaban sentados afuera de su casa, en la colonia Bugambilias. Lo que parecía un momento tranquilo se convirtió en 15 segundos de terror, pues un coche Versa –negro o azul oscuro, precisan- se estacionó frente a ellos. El chico cuenta que eran cuatro hombres armados los que tripulaban, dos de ellos de bajaron para amenazarlos con una pistola y un picahielos.

Cuando la pareja se percató de la actitud sospechosa la chica reaccionó rápidamente y corrió, pero el copiloto --"gordo" que medía aproximadamente 1.80 m, de unos 30 años-- la alcanzó y la jaló de la chamarra, ella corrió y se logró quitar. Axel dice que su reacción fue un poco más lenta, y que un hombre –"flaco escuálido"-- que iba en la parte trasera lo amagó y lo intentó herir con un picahielos, entonces corre rápidamente hacia el lado contrario del vehículo.

Reportan a unos ratas que se mueven en un carro Versa color azul con vidrios polarizados que andan asaltando transeúntes. Alguien sabe que rateros se mueven en ese auto? Cualquier información mandar mensaje directo o WhatsApp, se garantiza el anonimato. pic.twitter.com/6WRSmSrJCp — Adolfo Enríquez Vanderkam (@AdolfoEnriquezV) December 11, 2020

El mismo hombre intentó por segunda vez subir a su novia al coche, ella escapó y cruzó la calle para ponerse a salvo. El coche arranca. Todo sucedió en menos de un minuto.

"Cuiden a sus hermanas, novias, familia y amigos. Yo por poco pierdo a mi novia hoy. No me lo hubiera perdonado en toda la vida. No saben la impotencia que se siente el no poder hacer nada", escribe Alex en redes.

Las cámaras de seguridad de la colonia captaron el trágico hecho de inicio a fin. Los gritos de la chica y su rápida reacción la "libró" de un "levantón". Su novio lamentó la situación y difundió los videos, que hasta ahora llevan mil reacciones y 3 mil compartidos.

La Secretaría de Seguridad Pública de León no ha emitido una postura hasta ahora. No hay detenidos.





IO