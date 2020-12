VIDEO / Cámaras revelan los rostros de asaltantes de barbería

León-. Un segundo video del asalto en una barbería de la colonia Brisas del Carmen salió a la luz. Esta vez para revelar las caras de los cuatro ladrones que, con señas y un robo plenamente "estudiado" lograron su cometido este miércoles.

Las cámaras captaron la escena: todo parecía normal, un hombre cortándose el cabello, otro más "esperándolo" en la puerta. Dos chicos más entran a la barber shop como supuestos clientes, en ese momento uno de ellos espera a que su cómplice tome por el cuello al barbero y lo empuje al fondo del negocio.

VIDEO /?? #León Estos son los rostros de los asaltantes de la barbería en Brisas del Carmen. ??



El hombre de chamarra gris con negro da las órdenes. Un atraco "estudiado" en el que se comunican con señas.



Un hombre de tez morena que usa una chamarra negra con mangas gris y una gorra negra con blanco, da las órdenes. Le dice al tipo de playera blanca que está en la puerta que vigile, al parecer con señas se entienden perfectamente.

El cuarto involucrado es el chico al que le hacían el corte, cuando ve que acorralaron al dueño, se levanta de la silla y comienza a sacar utensilios del cajón, como tijeras y rasuradoras. También se llevaron un casco para motocicleta, incluso arrancaron el televisor de la pared.

El atraco ocurrió este miércoles, a la 1 de la tarde, en la colonia Brisas del Carmen

Tres de los asaltantes usan cubrebocas, su rostro no se alcanza a percibir con claridad. El sujeto de playera blanca no trae mascarilla, y siempre se mantiene al tanto de que no los descubran. Mientras el barbero está sujetado, los tres ladrones se llevan lo que pueden, uno a otro se pasan las pertenencias.

El robo ocurrió este miércoles, cerca de la una de la tarde, como señalan las cámaras de la barbería. Un atraco que les llevó menos de dos minutos. En redes sociales trascendió que los ladrones se mueven en un vehículo Jetta color gris, de modelo antiguo.

Finalmente el hombre que tenía preso al barbero sale del local y se carga un objeto más del tocador, luego se va corriendo. Es importante decir que en la primera grabación el mismo ladrón que se lleva la televisión tapa con su mano las cámaras de seguridad, sin embargo, este segundo ángulo de las grabaciones los delata.

Hasta ahora la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado al respecto. Lo que se sabe es que del 7 al 14 de diciembre la Policía detuvo a 10 personas por robo a comercio, siete por robo equiparado y frustraron cuatro robos en la ciudad.

En redes, los usuarios se indignaron al ver los videos, y piden que las autoridades den con los responsables.





