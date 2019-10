VIDEO / Así se vivió el concierto de la reina del metal sinfónico: Tarja Turunen

La reina del metal sinfónico demostró una vez más su pasión al cantar este sábado ante más de mil 200 personas en el Foro del Lago.

Extraordinario. Así calificaron los asistentes el primer encuentro de la finesa en el Bajío.

Los amantes del metal sinfónico ansiaban escuchar a la exvocalista de la agrupación ´The Nightwish´. Los gritos no se hicieron esperar al momento en que el espectáculo de luces anunciaba la velada que los dejaría cautivados.

Foto: Mario Armas

En punto de las nueve de la noche los integrantes que conforman su banda aparecieron uno a uno con un intro que erizaba la piel, pues lo mejor estaría por venir. La soprano lírica dio inicio al concierto que forma parte del tour ´In The Raw´ tan solo siete minutos después.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Tarja Turunen pidió a los asistentes que encendieran las linternas de sus teléfonos celulares para dar lugar a un ambiente de romanticismo y nostalgia a la canción 'You and I'.

La cantante interpretó temas de su carrera como solista, así como de la banda de la que formó parte; ´Until my last breath´, ´Tears in rain´, ´Dead promises´, ´I walk alone´ y ´Victim of ritual´ fueron algunas de las canciones más coreadas entre el público.

Turunen expresaba su agradecimiento en cada oportunidad que tenía a los fans que acudieron de ciudades aledañas, así como a los leoneses.

Los enamoró cuando regaló algunas palabras en español:

"Buenas noches León. León son hermosos" y agradeció por todo el apoyo recibido en todos estos años.

El concierto finalizó con éxito a unos minutos antes de las 11 pm. Al salir del recinto cada una de las personas recordaba con el espectáculo que tenía pocos instantes de concluir.