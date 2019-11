VIDEO / Así reaccionó una diputada de Morena al conocer su aguinaldo de 300 mil pesos

La diputada Lupita Salas se quedó boquiabierta al saber la cantidad de dinero que recibirá de aguinaldo. Ella y sus compañeros del Congreso de Guanajuato pasarán sin duda una buena Navidad con sus 300 mil pesos de aguinaldo.

Más de 10 millones de pesos es lo que se llevarán de regalo los 35 diputados. A razón de 293 mil 417.37 pesos cada uno. No está mal en época de crisis y cuando los políticos no paran de repetir que hay que apretarse el cinturón.

El semblante de la diputada Lupita Salas lo dice todo. El lenguaje corporal de la legisladora de Morena dejó ver su cara de sorpresa y alegría. La misma que sienten los diputados de todos los partidos que se embolsarán casi 300 mil pesos de aguinaldo.

En días pasados se dio a conocer sobre la percepción de aguinaldo que cobrarán los diputados a fin de año. En la Junta de Gobierno del Congreso de Guanajuato se preguntó a su presidente Jesús Oviedo sobre los ajustes a la prestación pese a los recortes federales, pero contestó que no lo contemplan, pues no está en los planes presupuestales. Dando a entender que no habrá modificaciones a esta alta cantidad.

Guanajuato se posiciona como el tercer estado en el que los diputados representan a más habitantes, esto implica a 171 mil 492 personas por legislador. La información fue otorgada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el análisis también se hace una comparativa del Congreso de Guanajuato con los parlamentos de Madrid, Andalucía, Valencia y Galicia, pues los presupuestos del estado son mucho mayores a los que hay en España.