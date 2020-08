VIDEO / Arrancan los gimnasios ¿Qué necesito para mi visita?

León-. En la entrada del gimnasio está Araceli. Toma el gel antibacterial de una mesita y lo coloca en las manos, también checa la temperatura de las personas. Este mismo protocolo lo repite todos los días y con todos los clientes. Así operan los gimnasios en su reapertura.

El gym ´Evolution´ abrió sus puertas ayer. Y en su segundo día ya tienen visitas, gente ejercitándose en los aparatos. Araceli compartió con La Silla Rota los protocolos que siguen para blindarse contra el Covid-19.

"Al ingresar es obligatorio el uso de cubrebocas, aplicación de gel y se toma la temperatura. Aquí tenemos el tapete sanitizante y está marcada la sana distancia. Tenemos unos aparatos clausurados para guardar la sana distancia", explica Aracely, la chica de recepción.

Otra de los requisitos necesarios son las citas. Cualquier persona que quiera visitar el gimnasio tendrá que registrar su cita, con día y horario. En una libreta Araceli anota a las personas interesadas. Dice que esto es para no acumular a muchos visitantes en un mismo horario y evitar contagios de coronavirus. También platicó que hay pocas visitas ahora, porque algunos clientes son estudiantes que se acompañan de sus padres, quienes son adultos mayores y vulnerables al virus.

"Vienen y apartan su cita, ingresan solo que tengan cita. Ahorita hay muy poca gente porque a lo mejor tienen miedo. Aquí tenemos muchos estudiantes, pero en ocasiones vienen sus papás que son adultos mayores, pues quieren cuidarlos".

'Evolution' abrió sus puertas ayer, está ubicado en la colonia Jardines de Oriente

El gimnasio tiene dos plantas. Abajo hay pocos aparatos, divididos con cintas de precaución para usarlos de forma escalda. Por ejemplo, una bicicleta ocupada, y otra desocupada. Así se mantiene la distancia entre los ejercitados.

En el piso de ´Evolution´ también hay cintas amarillas y negras que marcan una distancia de metro y medio. Los visitantes están separados, hacen ejercicio a distancia, y todos traen tapabocas.

"Por ejemplo los de aquí –aparatos- están clausurados por la persona que está aquí; es metro y medio y todos los aparatos están separados", cuenta Araceli mientras apunta a los aparatos del gimnasio.

La distancia entre cada persona debe ser de un metro y medio, los aparatos están encintados para señalar los espacios permitidos

En la parte alta del gym están la mayoría de los visitantes. Pedalean la bicicleta y alzan pesas. Rocío, una de las visitantes platica con emoción que era "necesaria" la apertura de los gimnasios.

"Creo que ya era necesario que los abrieran porque estar en casa se maneja mucho estrés. Ir al gym te evita todo tu estrés, lo eliminas cuando vienes a hacer ejercicio".

Para entrar a los gimnasios es obligatorio hacer cita previa y usar cubrebocas

Al preguntar si le da miedo contagiarse de Covid, contestó "sí me da miedo pero uno tiene que tener sus precauciones, como el hecho de usar el cubrebocas y cuando acabas de hacer ejercicio limpiar el aparato que estás utilizando".

Igual que Rocío, el señor Martín platica su emoción por la reapertura del gimnasio. Sin miedo al Covid, se ejercita en medio de más gente.

"Qué bueno que abrieron los gimnasios, no es posible que hayan abierto primero los bares y luego los gimnasios. No me da miedo contagiarme porque sé que el coronavirus no es tan grave, pero los Gobiernos quieren obtener dinero, entre más muertos de coronavirus, más dinero le dan a los Gobiernos".

Los gimnasios, además de los cines, iglesias, museos y centros deportivos abrieron desde el 5 de agosto. Solo pueden operar al 25% de su capacidad

Los visitantes asistieron al gimnasio lleno de entusiasmo. Y es que este sector estuvo frenado desde la llegada de la pandemia, hace cinco meses. Con el color naranja del Semáforo Estatal estos espacios tienen permitido operar, solo al 25% de su capacidad y con medidas preventivas.