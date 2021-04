VIDEO / Candidata Rosa Elba denuncia que la sacaron de la base de San Juan Bosco

León-. En un video difundido en redes sociales, la candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP) Rosa Elba Pérez denuncia que el personal de Movilidad del Municipio la "sacó" de la base de San Juan Bosco este jueves, mientras repartía volantes en plena campaña electoral.

Con una voz de enojo, y pidiendo un alto al "golpeteo y control político", la exdiputada federal por el Partido Verde reclamó el hecho de que no la dejaran hacer propaganda. En contraste, comentó que adentro de la estación hay publicidad de su contrincante por el PAN, Alejandra Gutiérrez.

"Estoy muy molesta porque venimos del SIT San Juan Bosco y nos sacaron. Nos dijeron: disculpe aquí no se puede hacer propaganda política, estábamos dando estos (volantes) y sin embargo, allá adentro está lleno de propaganda de Alejandra Gutiérrez y de un candidato a la diputación, no se vale, esto es control que no se vale", declaró la candidata en el video publicado en su Facebook.

Los internautas reaccionaron a su favor, y arremetieron contra las instituciones, asegurando que el apoyo va para los candidatos del PAN.

El área de comunicación de Rosa Elba informó que los primeros en correrla fueron los guardias, luego llegó el personal de Movilidad del Municipio.

Frente al hecho, el comisionado nacional de Redes Sociales Progresistas José Luis Zúñiga comentó que este viernes aprovecharía la invitación a un foro del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para denunciar.

Aunque es importante decir que los espacios publicitarios deben ser pagados por cualquier persona que desee anunciarse. En este caso, los candidatos aprovechan el dinero repartido por el IEEG para sus gastos de campaña, pero no a todos les dan la misma cantidad. Los partidos menores o los candidatos independientes reciben menos dinero.

Redes Sociales Progresistas recibió 957 mil 813 pesos para gastos de campaña, de acuerdo con la Redistribución de Financiamiento para Partidos Políticos 2021 del IEEG. Fuerza Social Por México, Partido Encuentro Solidario y el Partido del Trabajo recibieron lo mismo. Partido Acción Nacional fue al que más dinero le dieron, con 14 millones 639 mil 689 pesos, seguido de Morena con 8 millones 261 mil 149 pesos.

¿QUIÉN ES ROSA ELBA?

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESM y con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Georgetown de Washington, Rosa Elba busca nuevamente la alcaldía de León tras intentarlo en el 2009 con Movimiento Ciudadano.

La exdiputada federal (2012-205) por el Partido Verde fue docente en Comercio Exterior, Mercadotecnia Política, Mercadotecnia Internacional, Administración Pública, por nombrar algunas asignaturas. También fue columnista en el periódico El Heraldo.

Rosa Elba fue la elegida para representar a Redes Sociales Progresistas, ganando el lugar a Luis Aurelio Martínez el "Chachis" quien era el precandidato del partido hasta el 12 de enero.

SU COMPETENCIA

Son 10 los candidatos que quieren gobernar León. En la tercera semana de campañas los políticos aprovechan para salir a las calles y pedir el voto para este 6 de junio.

Alejandra Gutiérrez va por el PAN; Ricardo Sheffield de Morena; Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano; Norma Nolasco de Fuerza x México; Sergio Contreras del Partido Verde; Marcos Vaquero Rull de Nueva Alianza; Nancy Fonseca del Partido del Trabajo; Juan Pablo López Marún del PRI; Paola Aceves del PRD y la aquí mencionada Rosa Elba Pérez de Redes Sociales Progresistas.

En Guanajuato se jugarán 552 cargos de elección popular el 6 de junio: 46 alcaldes, 36 diputados locales, 52 síndicos y 418 regidores.