Ventajas de ser soltero el 14 de febrero: "Me ahorro hasta 2 mil pesos este día"

León.- El 14 de febrero es un día de celebración para muchos, que en ocasiones no se percatan, pero también implica gastos más altos de lo normal, y en ocasiones hay hasta quienes echan la casa por la ventana.

Pero también el ser soltero tiene algunas ventajas financieras, de las cuales no gozan quienes se ven obligados a invertir en el amor.

Especialistas en finanzas personales, como en el caso de Sofía Macías, han expresado que entre las ventajas este 14 de febrero se encuentran: El ahorro en el regalo.

A ello se agrega que se tiene el control total de su dinero, sin influencia de la pareja, además de no tener que aportar a las cargas financieras y deudas del otro.

Lo anterior, da la posibilidad de alcanzar más rápido la libertad financiera y la posibilidad de invertir.

APORTÓ HASTA PARA LA UNIVERSIDAD

Lo anterior es una realidad. Magui es una joven funcionaria de una institución pública en Guanajuato. Este año no celebró el 14 de febrero, pues no tiene novio.

Pero reconoce que sí tiene ventajas, precisamente, porque en anteriores años, sus gastos ascendían de dos a tres mil pesos.

Ello, sin contar que le gustaba prepararle una comida especial a su novio por la celebración.

"Este 14 de febrero me estoy ahorrando unos dos mil pesos. Me siento bien y creo que este dinero me puede servir a mí para otras cosas de mi vida cotidiana" expresó.

"Mi ex pareja trabajaba, y yo le hacía su comida favorita y se la llevaba al trabajo. Ya el fin de semana le compraba algo, y le hacía alguna manualidad, lo cual también te implica un gasto. Le gustaba mucho la carne en adobo.

Magui se considera una mujer independiente, por lo que señaló que en pareja no espera que le "paguen todo", sino también aporta a los gastos.

"Yo le hacía cosas muy cursis y la comida, que siempre se le hacía, además de lo chocolates. El fin de semana ya salíamos y gastábamos entre los dos. "Nos íbamos a un barecito, que el cine. Yo siempre era de mitad y mitad, en cuanto a los gastos. Siempre que he tenido", dijo.

Por amor, Magui también aportaba para los gastos de la universidad de su ex novio, pues durante el tiempo de su relación él estudiaba en una universidad privada.

Consideró que ello no le pesa, toda vez que lo toma como una experiencia en la cual brinda detalles a quien tanto quiso.

"Le ayudé en algunas colegiaturas de la universidad. Pero no lo veo como un gasto, pues a fin de cuentas en el momento es un detalle para alguien que quieres", agregó.

JJ/JP