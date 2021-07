"Vengan a la Feria, es segura": presidente del patronato

León.- El presidente del Patronato de la feria, Juan Carlos Muñoz, declaró que la Feria de Verano de León es segura para los visitantes y genera empleo para 17 mil familias.

Declaró que las protestas en redes sociales en contra del evento son respetadas por las autoridades, pero recordó que el 80 % del recinto ferial se encuentra al aire libre y es vigilado por más de 800 elementos de seguridad.

"Respetamos mucho la forma de pensar de la gente, si hay alguien que no quiera venir esta en todo su derecho y nosotros respetamos ese derecho, al final de cuentas es de libre albedrío, nosotros lo que podemos decir es que es una feria segura, que depende de todos, los gobiernos municipal y estatal están haciendo un esfuerzo muy grande para reactivar la economía".

Sobre algún posible rebrote por la pandemia, declaró que están listos para cancelar la Feria, pero espera que eso no suceda en las próximas tres semanas.

"Asumimos la responsabilidad y la asumo en lo individual y con mi patronato, nosotros nos marcamos bajo las directrices bajo la secretaría federal y estatal, pero nosotros somos los responsables de proveer los protocolos, no queremos cancelar la feria pero dependerá de los visitantes que no se cancele".

"Tenemos que cuidar la sana distancia para terminar el mes y no tener rebrotes, hay que cuidarnos en la Feria, en el transporte público, en la disco, porque muchos que no quieren venir a la Feria, si van a los antros, a las bodas y se juntan tumultos que no cuidan su sana distancia, aquí nos vamos a encargar de cuidarnos todos".

Pidió a las personas que critican en las redes sociales el desarrollo del evento que no se llegue a los insultos y se permita que la población acuda al evento con sana distancia.

"De aquí dependen 17 mil familias que no habían trabajado en casi un año y medio y sus familias tienen un plato de comida el día de hoy y están empezando a pagar sus deudas, eso para nosotros es importante respetando la opinión de todos aquellos que no quieran venir, solo que no se insulten en redes sociales, si alguien quiere venir que lo respeten también".

"En medidas sanitarias contamos con una brigada sanitaria de 800 personas, pero la mejor medida es que nosotros respetemos usando cubrebocas, así no necesitamos a más policías cuidándonos,

En materia de reservaciones comentó que se tiene un incremento en la ocupación hotelera, la cual no había superado el 15 % después de la pandemia.

Para el mediodía comenzaba a haber movimiento en la Feria. (Foto: La Silla Rota)

"Ahorita se tiene previsto en fines de semana una ocupación hotelera de hasta el 50 %, esto irá creciendo conforme se consolide la feria, por lo pronto esto habla de una reactivación en el sector que era el más golpeado".

"Seguimos trabajando, el clima no será el más amigable pero tenemos espacios para sentarse, sombras, áreas de resguardo, los conciertos serán 100 % techados en la Velaria, invitamos a que nos visiten".

En el primer día de actividades lució con pocas personas durante la mañana, pero se esperan llenos en todos los conciertos que arrancarán desde este viernes y no esperan un repunte de contagios.

En la zona de conciertos, concluyó, habrá más de 200 elementos de seguridad que vigilarán la feria.

