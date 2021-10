Venden gel antibacterial hasta en Facebook; dan servicio a domicilio

Parece que el gel antibacterial es el producto estrella para esta temporada. Los dos casos confirmados de coronavirus en León hicieron que mucha gente tomara sus precauciones. Las familias buscan gel antibacterial, y los vendedores de Facebook aprovecharon la necesidad, y vieron una oportunidad de negocio.

En esta red social, las fotos del gel antibacterial aparecen entre las búsquedas del Marketplace. Ahí la gente encuentra de todos los tamaños, y en diferentes precios. Desde un desinfectante de bolsillo, hasta una caja con 9 botellas de un litro.

Así se muestra la actualización de casos analizados y confirmados en tiempo real , aquí los puedes consultar https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/

El litro de un desinfectante va desde los 35 hasta los 80 pesos. Muchos de los que ofrecen no tienen marca, son fabricados por personas que los distribuyen al mayoreo. Pero al ver la oportunidad entregan incluso a domicilio. En una publicación los comerciantes ofrecen llevarlo hasta la casa de los clientes, siempre y cuando vivan cerca de Plaza Mayor.

Los vendedores aseguran la calidad del gel antibacterial, “alcohol etílico al 70% que limpia y elimina instantáneamente el 99.9% de los gérmenes más comunes de las manos, sin necesidad de enjuague”, se lee en una de las publicaciones.

Las presentaciones van desde gel de bolsillo, hasta botellas de 5 litros

La oportunidad de negocio aumentó luego de que en algunos supermercados limitaran a la gente en la compra de productos de limpieza, autorizando solo tres sanitizantes o desinfectantes por familia. En uno de los centros comerciales más populares de León pegaron un letrero en las estanterías, en el que decía: “Estimado cliente. Para favorecer a un mayor número de familias, la venta de artículos de limpieza, sanitizantes y desinfectantes se limita a 3 piezas por familia”.

En una de las cadenas principales de supermercados optaron por limitar la compra de las familias

Utilizar gel antibacterial para evitar la propagación del Covid- 19 parece ser una de las mejores armas para luchar con este virus. En medio de las semanas de cuarentena, la suspensión de clases en todos los niveles (que no son vacaciones) y la cancelación de algunos eventos masivos, la gente tienen muy en claro que el coronavirus va enserio.

Estas son las medidas que se deben seguir para prevenir la propagación del Covid-19

La Secretaría de Salud de Guanajuato recomienda lavarse las manos varias veces al día, no tocarse la boca, nariz y ojos, además de no saludar de manos y beso. Y la última petición ha sido quedarse en casa. A pesar de que las dos personas que dieron positivo en la ciudad están aisladas en su domicilio y hasta ahora no son casos graves, la idea es que Guanajuato se mantenga en fase 1. Esta fase se caracteriza por tener pocos casos de contagio, y todos son importados, la gente que ha salido fuera del país se ha infectado.

La titular del departamento de Epidemiología en el estado Fátima Melchor, recomienda seguir las medidas preventivas. Como no saludar con abrazo, beso, evitar los eventos masivos, posponer los viajes innecesarios, incluso no usar el transporte público. Medidas que son el pan de cada día. Instrucciones preventivas que vemos en televisión, leemos en noticias, y hasta en memes. Pero a pesar de esto, algunas personas ignoran la propagación del virus y continúan con su vida cotidiana.

Los galones de 5 litros se venden hasta en 180 pesos

La venta de gel antibacterial en Facebook es una de las razones por las que el Gobierno del Estado pide a la gente “no entrar en pánico”, pues los vendedores aprovechan la crisis de muchas personas para vender estos productos a precios altos. Aunque las familias podrían optar por fabricar su propio desinfectante desde casa.