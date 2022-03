¿Veda electoral? AMLO adelanta pensión a adultos mayores ¿Cuánto les dio?

León.- En plena veda electoral, el Gobierno Federal adelantó a los adultos mayores el monto de su pensión correspondiente a siete mil 700 pesos.

Varios adultos consultados señalaron que efectivamente hubo un adelanto de recursos en sus cuentas, donde generalmente se les deposita.

José Núñez, uno de los beneficiados en León, expresó que recibe el recurso, pero no piensa participar en la consulta de revocación de mandato.

"Yo ni siquiera lo pedí y me llega a mi tarjeta de pensión del Seguro Social. Pero si me llega, pues lo uso. Hace dos o tres semanas me llegaron siete mil, más de siete mil. Dije: pues ese señor ya me está reponiendo un poco de lo que yo le doy,

"Ese señor, su estrategia es política, fuera de la ley, abusiva en muchos sentidos, y todo es político en él. Eso de que adelantó fue por motivo de la revocación de mandato y la veda, de que no podían hacer promoción, pero les vale", dijo.

Criticó que el hecho de que les depositen a los adultos mayores es una estrategia política del Presidente de la República.

Agregó que se trata de mecanismos con la intención de que la gente tenga intenciones de participar.

"Con él todo es político e intencionado. Yo me encontré a un señor que me dijo que le llegaron siete mil, y que mientras le llegue vota por él. Hay otras personas más consientes, y que a pesar de que les den dinero dicen que lo reciben, pero no votan por él.

"Hay personas que no votan por él pero tampoco regresan el dinero. Entonces, ese hombre agarra y reparte dinero parejo, le vale si necesitan o no. Pero una revocación debe de salir del pueblo, no del gobierno. Le dice a todo México que vote, que el INE no sirve, y no tenemos un presidente sino un constante candidato, y eso es muy peligroso".

En México se realizará la consulta a la ciudadanía sobre la revocación el próximo 10 de abril, organizada por el Instituto Nacional Electoral.