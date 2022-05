Vecinos del Coecillo ayudaron a detener a un ladrón; lo exhiben en Facebook

León-. Con fotografías en Facebook del ladrón esposado, Isabel Piña denunció que este miércoles fue víctima del robo de su celular en la colonia El Coecillo. Minutos después de que el hombre le arrebató el teléfono mientras ella hacía sus compras, fue alcanzado por vecinos y policías que lo detuvieron.

"Esta ratota muerto de hambre me acaba de robar mi celular, gracias a la buena gente que queda y a una bendita patrulla qué pasó en mi Coecillo pude recuperarlo y decirle lo que se merecía en su cara. Él vende plantilla o suela en esta zona y decía que era de León 1, solo por si alguien lo conoce para que tengan cuidado", publicó Isabel en su cuenta de Facebook, causando cientos de interacciones y compartidos.

(Foto: cortesía)

Te puede interesar Desarman a célula del CJNG... tenían hasta lanza llamas

El relato de la víctima señala que ella hacía sus compras en una carnicería del bulevar Hilario Medina, cerca del Instituto Leonés, cuando un hombre de aproximadamente 35 años le quitó el celular de las manos para luego irse corriendo.

"Se cruzó corriendo (el ladrón) y yo me quedé parada viendo a donde iba porque mi intención si era alcanzarlo. Y en eso un señor me dijo: yo sí lo vi, deja voy a alcanzarlo. En eso venía una patrulla en el Hilario Medina y les dije que me ayudaran, arrancó la patrulla y lo empezaron a seguir".

Los vecinos y comerciantes del Coecillo ayudaron en la detención, dando indicaciones del camino que tomó el presunto ladrón.

(Foto: cortesía)

Te puede interesar Mataron a José Luis por intentar fugarse de un anexo y se escaparon

"Lo bueno es que aquí hay muchos locales y la gente empezó a gritar: allá va, se metió acá, está aquí. De frente venía otra patrulla, entonces como quiera lo iban a alcanzar", contó Isa a La Silla Rota.

Sobre la calle Alfalfa, los policías localizaron al acusado. Al entrevistarlo negó haber robado el celular, mencionó que es vecino de la colonia León I y venía de trabajar.

Su víctima lo encaró y le dijo que lo reconocía, entonces les pidió a los oficiales que le marcaran a su celular, antes de que lo hicieran uno de los compañeros encontró el aparato tirado en un árbol, ahí lo escondió el acusado.

El hombre fue detenido por los policías municipales, la víctima decidió no interponer denuncia porque asegura que se lleva mucho tiempo y para eso tenía que entregar su celular a las autoridades.

Las colonias El Coecillo, León I y Centro están entre las zonas con más asaltos a transeúntes en León, de acuerdo con el último reporte de incidencia delictiva del Observatorio Ciudadano de León.

IO