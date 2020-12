Vecinos caminan atemorizados por doble crimen en el Duraznal

León-. Con llanto y una voz temblorosa la señora Irma —quien prefirió no dar su nombre por seguridad— cuenta cada detalle sobre el doble asesinato que alarmó a los vecinos de la colonia El Duraznal, este lunes. "Hasta me rompieron esta vitrina para entrar al local, yo me metí hasta el fondo y me perdí", cuenta para describir el momento en que escuchó los balazos.

Irma tiene una papelería en la calle 16 de septiembre, a tres locales del negocio ´Oxígeno Pablo II´, en donde ahora hay una veladora y un letrero que dice: "Cerrado por falta de oxígeno". Ahí asesinaron a Christian, de 40 años y Juan Ángel, de 26. Dueño y empleado del negocio respectivamente.

Nadie sabe por qué mataron a los dos hombres. Solo recuerdan las detonaciones de armas de fuego que sonaron cerca de las 8 de la noche. Sin contar los disparos, Brianda de 30 años, quien atendía en su vinata, se dio cuenta que uno de los cuerpos quedó tendido afuera de su local.

"Yo no sé nada. Estaba allá adentro y escuché las detonaciones, me asusté y me quedé ahí, ya no salí para nada. Luego vi un cuerpo aquí (señala afuera) y el otro allá (apunta a unos dos metros de su negocio). Detalla que Christian, el dueño del negocio, era su cliente. "Sí, me saludaba, a veces venía y me compraba, tenían como unos dos meses con su local".

Christian y Juan Ángel eran prácticamente nuevos en el mundo comercial de El Duraznal, a pesar de que eran vecinos tenían máximo tres meses de haber ocupado el local para vender y rentar tanques de oxígeno, revela la señora de la papelería.

"Eran tranquilos, venían aquí y me saludaban. La mamá o suegra del muchacho (Christian) venía a comprar".

Otro de los testigos fue un adulto mayor que caminaba hacia su negocio cuando escuchó los disparos, dice que prefirió no llegar a su local porque la escena era violenta. "Vi que un muchacho se fue corriendo y luego la Policía, luego una familia llevaba una niña alzada, quien sabe si también le dispararon".

En el lugar estaban tendidos los vendedores de oxígeno, se dice que familiares los llevaron a recibir atención médica, pero fallecieron momentos después.

CAPTURAN A UNO DE LOS AGRESORES

Un día después, este martes, la Secretaría de Seguridad Pública informa que al recibir el reporte de los disparos oficiales se trasladaron al lugar, y se percataron de una camioneta gris que tenía las características del vehículo en el que huyeron los presuntos responsables, comenzó ahí una persecución.

Escena de los hechos, este lunes, cerca de las 8 de la noche (Foto: Facebook)

Te puede interesar Fraccionamiento Hidalgo, el campo de batalla de los narcomenudistas

Metros después, a la altura del Malecón del Río interceptaron a Francisco Antonio, de 24 años, uno de los presuntos asesinos. El agresor llevaba un arma calibre .9mm al momento de la detención, e intentó fugarse al bajarse de la camioneta para correr en sentido contrario a su cómplice, pero no lo logró. El cayó y el otro hombre escapó, dejando herido a un policía por impactos de arma de fuego.

El doble homicidio se da en un momento delicado en el que la gente ha denunciado en redes su desesperación por conseguir tanques de oxígeno en medio de la pandemia por el COVID-19. A pesar de este escenario los vecinos desconocen por qué asesinaron a los dos hombres, que en ese momento bajaban los tanques de una camioneta, según medios locales.

"No, yo no supe. Si pregunta la gente aquí en el mercado, pero no sabemos. Fue ahí a lado de la vinata", cuenta una vendedora de cubrebocas del Mercado 16 de septiembre.

A unos pasos de ella está una frutería, ahí atiende un señor que dijo no saber el motivo del ataque. "Como no soy de por aquí no sabría decirle, a esa hora ya habíamos cerrado, pero dicen que estuvo fuerte, que fue a las 8 de la noche".

La gente camina con temor por las calles y todos se voltean a ver como si trataran con algún sospechoso. Una vecina, de aproximadamente 60 años cuenta que se puso a salvo en la papelería de la esquina, y a consecuencia de querer entrar al negocio se rompieron los cristales de una vitrina. "Hasta se rompió esta vitrina, ahí están todavía los cristales, pero no importa, en ese momento uno no pensaba en nada. Yo como que me bloquee", relata la dueña de la mercería.

Vidrios rotos de un vitrina luego de que una vecina se refugiara en una papelería al escuchar las detonaciones

El ataque fue directo, aseguran los testigos. Cerca del lugar de los hechos había policías y patrullas rondando la zona. Mientras, los vecinos de la colonia Obregón/El Duraznal —que se diferencia por unas calles prácticamente pegadas—parecían estar asustados. La zona se vuelve un punto peligroso por las noches, cuentan las personas. A veces hay riñas o asaltos.

Del crimen solo queda un local pintado de blanco con dos números de teléfono, en los que la gente se comunicaba para rentar o comprar tanques de oxígeno, así como concentradores y recargas. Afuera hay una veladora prendida que recuerda a las víctimas.

EL MISMO DÍA MATAN A UN HOMBRE EN VILLAS DE SAN JUAN

Horas después de este suceso reportaron un ataque en la colonia Villas de San Juan. De acuerdo con medios locales, dos hombres fueron víctimas de disparos lanzados desde un automóvil, sobre la calle Cuesta Cubana. Ahí murió Miguel Ángel Gómez, de 22 años y la otra víctima fue trasladada al hospital.

León acumula 54 homicidios en los que va de diciembre.