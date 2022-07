Variante Ómicron BA.5: capaz de infectar a los invictos

La sub variante BA.5 de Ómicron no está muy lejos de México. El doctor Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío afirma que "con certeza" se convertirá en el virus dominante en México y que infectará hasta a los "invictos".

La quinta ola está intensa, asegura el especialista Juan Luis Mosqueda por medio de Twitter, una de sus vías más comunes para comunicar detalles y resolver dudas sobre la Covid-19.

En el caso particular de la sub variante BA.5 de la variante Ómicron, el director señala que esta nueva mutación es capaz de infectar a las personas que ya fueron vacunadas, a los que ya se infectaron y a los que no se han enfermado de la Covid-19.

De hecho, la inmunidad híbrida, que es la que se genera al haberse enfermado previamente y al estar vacuna, y que se consideraba como la protección más eficiente contra la enfermedad, no funcionará con la misma efectividad contra la BA.5 como lo hacía con otras variantes.

La elevada infectividad de BA.5 está haciendo que se vuelva el virus dominante en muchos países y con certeza así ocurrirá en México.

Es capaz de infectar a vacunados, a quienes previamente se habían infectado y a los que iban invictos.

La quinta ola está intensa — Juan Luis Mosqueda (@doctormosqueda) July 4, 2022

Pero está no es la única sub variante Ómicron que amenaza a la población mundial, sino también la BA.2.75, la cual señala el especialista en infecciones que "es la que sustituirá a BA.5, tiene una capacidad de infectar mucho mucho mayor".

Por su parte, el doctor Macías había explicado previamente que la quinta ola que viene no será catastrófico ni provocará un colapso en los sistemas de salud debido a la inmunidad de la población.

Opinó que la sociedad debe ver estos rebrotes con optimismo, pues, al parecer, las olas serán menos graves. De igual manera consideró que se deben ver con responsabilidad y continuar usando las medidas de protección contra la covid.

