Vandalizan casa de campaña de candidata de Morena en Villagrán

Villagrán, Gto.- Cinthia Teniente, candidata de Morena por la alcaldía de Villagrán, denunció que su casa de campaña fue vandalizada este sábado.

Un video publicado en sus redes sociales muestra parte de la fachada quemada y posteriormente aparece la candidata de la 4T con parte de su equipo de campaña emitiendo un mensaje.

"Me encuentro justamente afuera de las inmediaciones donde antes atendía a miles de villagranenses y el día de hoy ha sido totalmente vandalizado el acceso principal, es muestra de la intimidación, de las amenazas y sobre todo del temor que tienen de seguir avanzando en este proyecto que es por el rescate y bienestar social de Villagrán.

"Ya fueron las bardas, nos las vandalizaron, también nos las despintaron, ya también fue con las lonas, pero aquí seguimos de pie, ni nos rajamos, ni nos bajamos, seguimos dando la cara por el rescate de Villagrán. ¡Que viva Morena!", expresó.

La abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional es regidora con licencia del Ayuntamiento de Villagrán y es esposa de Emmanuel Reyes Carmona, diputado federal con licencia por Morena y ahora candidato a la diputación por el Distrito 13 por el mismo partido

Cinthia Teniente también denunció que la han amenazado, sin especificar a alguien como responsable, recalcó que "la quieren detener" en su lucha por la presidencia municipal de Villagrán.

" Me quieren detener a cómo dé lugar, porque saben que Morena va a ganar, pero ni me bajo, ni me rajo, aquí estoy dando la cara por todas y todos ustedes. ¡Es ahora o es nunca!", señaló.

Teniente pidió al Gobierno Municipal de Villagrán revise el sistema de video vigilancia del 911, para así dar con los responsables.

