Vamos a trabajar por los restauranteros: Manuel Bribiesca, presidente de Canirac

León.- Luego de que el pasado 2 de marzo tomara protesta como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en León, Manuel Bribiesca nos comenta sobre sus planes y su proyecto al frente de este organismo.

LSR.- Manuel Bribiesca, vimos que apareció en la presidencia de Canirac, ¿cuál es el proyecto?

MB.- Como lo he comentado, tomamos la dirigencia de la ciudad de León de Canirac, buscando el siempre ver por el sector sobretodo, creemos que es un sector que no ha sido tomado en cuenta con la magnitud de lo que representa para la ciudadanía, entonces hoy nos invitan a participar y decidimos hacerlo porque creemos que hay mucho donde podemos ayudar a todos los miembros del sector y a toda la gente que representamos, porque no sólo representamos a los grandes restaurantes sino representamos a todo el sector de la industria de alimentos.

P.- O sea, representan también a restaurantes pequeños a cenadurías...

MB.- Te platico un poquito, en León la Canirac antes de la pandemia tenía 75 agremiados, al final del año pasado principios de este año tenemos 220 agremiados, pero la verdad es que no respaldamos ni representamos un gran porcentaje de restaurantes de la ciudad.

En la ciudad tenemos más de 18 mil lugares donde se vende comida, o sea, somos una Cámara que aunque nos nombraron como representantes de la Industria, tenemos que legitimizarnos con toda la Industria, entonces sí somos la parte que representa ante las autoridades al sector restaurantero, pero ahora lo que yo quiero hacer es ver cómo puedo legitimizar a todos los que están dentro del mismo sector y que se sientan representados por un servidor. Es bien importante que cualquier persona que tenga un restaurante se pueda acercar a la Cámara a pedir ayuda aunque no esté afiliado a la misma.

P.- ¿Ustedes van a abrir las puertas a todo mundo?

MB.- Mi política es de puertas abiertas, integrar a todos los que tengan o quieran ser escuchados.

P.- Por ejemplo, ¿un puesto de tacos puede entrar a la Canirac?

MB.- Claro, si puedo extenderle un registro o un recibo para que él pueda facturar, digo, hoy todos los puestos de tacos tienen factura, ¿porqué? porque muchas de las gentes que van y consumen en los tacos tienen que hacer deducible los gastos, entonces, cualquier persona que tenga un recibo fiscal o que esté dada de alta en Hacienda puede estar dentro de la Canirac, inclusive estoy viendo y quiero platicar con el Presidente Nacional (de Canirac) que aunque no estés dado de alta puedas estar dentro.

Porque hay muchas casas, muchas familias que viven de la cena de la noche, que viven de vender pozole, esas personas también tienen derechos, no porque no estén pagando impuestos, yo no soy fiscalizador, no soy Hacienda, pero sí debo de ver porque ellos estén bien ¿porqué?, porque es el mandato que me dieron como Presidente de la Cámara de la ciudad.

P.- ¿Hay mucho por hacer en el sector?

MB.- Yo creo que es un sector que no se ha tomado en cuenta por la magnitud que representa, hay mucho qué trabajar por todos los que trabajamos en el sector.

Platicaba con un amigo y le comentaba, qué pasaría si todos los meseros estuvieran capacitados, si todos tuvieran cursos de anfitrionía, si pusiéramos una universidad, que ya tenemos la ubicación y ojalá podamos llevarla a cabo.

Mi idea y lo que hemos platicado, estamos pidiendo que Coparmex nos preste los dos pisos del edificio de las Cámaras en el bulevar López Mateos y Miguel Alemán, yo voy a hablar con Héctor para ver si en esos dos pisos que están abandonados, que no se usan, podamos poner una escuela de anfitrionía, una escuela donde le enseñemos historia a los meseros, donde le enseñemos historia a la gente que trabaja en el sector turismo para que lleguen y puedan platicar, sepan de qué se trata la historia de su ciudad, llega un extranjero, un turista local y puedan explicarles qué hacemos.

Yo creo que hay mucho qué hacer hay muchísimo en qué apoyar a nuestra gente, hay que hacer que todos crezcan, que evolucionen y que se vuelvan unos mejores seres humanos y que dejen también una parte importante a la sociedad.

No es lo mismo cuando tú platicas con un comensal o le puedes hablar en su idioma, seguramente te va a dejar una mejor propina, recordemos que los meseros viven de la propina, porque la mayoría están dados de alta con el salario mínimo o un poco arriba pero ellos viven de la propina, entonces, qué mejor que estén capacitados para que puedan de alguna manera dialogar con los comensales y de esa manera ganarse ellos una propina extra.

P.- ¿Por qué decidiste entrar a la Canirac, ya eras miembro?

MB.- Yo hace tres años empecé como consejero de Canirac, me volví vicepresidente de Canirac, yo no lo tenía contemplado pero se acababa el periodo de mi presidenta Hellen, que ha hecho un excelente trabajo y, me convence en una comida todo el Consejo y me piden que yo represente el sector, sinceramente me sentí halagado, me siento contento y en un ánimo de vocación de servicio que tenemos como seres humanos, creo es que es el momento de regresarle un poco de lo que hemos aprendido como restauranteros a la ciudadanía, a los que trabajan con nosotros, a los que trabajan en el sector y tratar de hacer que León sea la ciudad con más gente profesional en el servicio y en la atención en los restaurantes.

P.- ¿Hay mucha gente trabajando en el sector, generan muchos empleos?

MB.- Somos el sector después del Gobierno que más empleos genera en el país, hablamos que tenemos 18 mil restaurantes en la ciudad, tres o cuatro personas promedio por cada uno, multipliquemos, son casi 60 mil personas que trabajan de manera directa en los restaurantes, son 60 mil familias que si multiplicamos dos o tres personas por familia estamos hablando que hay más de 180 mil personas que hoy viven de manera directa del sector restaurantero, pero aparte contemos todo lo que son los insumos, todo lo que representa el servicio, el café, el vino, todo lo que se consume, generamos gran parte de las Centrales de Abasto, o sea hay mucho negocio formal que genera riqueza alrededor de los restaurantes.

P.- Ahora, el reto también va a ser que los restauranteros sean buenos interlocutores de quienes toman luego las decisiones y que sean escuchados.

MB.- Claro, el Consejo que tenemos nosotros es un Consejo de gente joven, de gente exitosa, tenemos restaurantes de gran envergadura y tenemos restaurantes de media envergadura, eso nos da la sensibilidad que se tiene para hacer las cosas de la mejor manera, entonces, sí queremos que nuestra forma de pensar y nuestras puertas abiertas se permee en todos los sectores del, valga la redundancia, del sector restaurantero de la ciudad, de la gente que procesa alimentos.

Y hablamos de la gente que procesa alimentos hasta de una cochera donde la ama de casa hace enchiladas, ellos están haciendo un proceso de alimentos donde los debo de representar y donde se tienen que sentir representados ante cualquier cuestión que tengan de problema con las autoridades, soy su interlocutor de todo el sector con las autoridades municipales y estatales.

P.- ¿Cuántas personas integran el Consejo?

MB.- Somos 11 personas, tenemos varios restaurantes de los más conocidos en León, están las dos familias de los dos Rincones Gauchos con nosotros, para mí es un halago que podamos trabajar en conjunto con ellos, la verdad estoy muy contento por haber podido sumar a los grandes restauranteros y en la toma de protesta como presidente de Canirac nos acompañaron todos, los chicos, los grandes, los medianos, fue un tema muy bonito, muy emotivo porque todos votaron a favor y te hacen legitimizarte como Presidente de la Cámara.

P.- ¿Fue una votación de todos los miembros del Consejo?

MB.- Claro, todos los restaurantes que están incluidos en Canirac votaron a favor de un servidor, hubo 160 votos aproximadamente de 220, los que sí fueron, todos fueron a favor y todos me apoyaron.

P.- Queda claro que el sector restaurantero está buscando un representante que tenga un nivel de interlocución importante con las autoridades.

MB.- Creo que es necesario para el sector que nos escuchen las autoridades, que nos vean como lo que somos, que nos dejen participar en los consejos ciudadanos que debemos de participar y que nos tomen en cuenta porque somos los que trabajamos, los que vivimos, los que tenemos la experiencia al dia a dia de como se maneja la industria alimenticia en la ciudad.

P.- ¿Tu carga hasta cuándo es?

MB.- Es por dos años, así que tengo mucho qué hacer en dos años.

P.- Y la idea es trabajar intensamente.

MB.- La idea es trabajar de tiempo completo, es una posición honoraria, no se cobra.

P.- ¿No hay un sueldo?

MB.- Nada, no hay un sueldo, es vocación de servicio y ver cómo podemos ayudar a que cada uno de los que trabajamos en el sector seamos todos los días un mejor ser humano.

P.- ¿Es la primera vez que aceptas un cargo, digamos, público?

MB.- Sí, me siento muy honrado por la Canirac que me tomo en cuenta, me siento muy contento porque fui muy bienvenido bien, sinceramente, tengo que generar una cantidad de trabajo impresionante sobre mi persona porque tengo que trabajar.

P.- ¿Viene a trabajar intensamente?

MB.- Venimos a trabajar, todo el Consejo venimos a trabajar fuerte por nuestro sector y por los que trabajan en nuestro sector.

P.- ¿Van a defender a los muchachos que trabajan como meseros, cocineros...?

MB.- Vamos a defender a los muchachos, vamos a buscar aviones con el Isseg, vamos a buscar aviones con el Infonavit, vamos a ver cómo podemos hacer que cada persona que trabaja sea digna de tener casa, que tenga servicios de salud, que tener medicamentos a bajo costo, hay muchas cosas que se pueden hacer si todos como grupo, como sector, trabajamos en conjunto y demostramos la fuerza.

