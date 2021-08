Vamos a pelear el derecho de los leoneses para contar con agua potable: Diego

León.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que su gobierno va a pelear el derecho de los leoneses para contar con agua potable.

Expresó que el estado y el municipio realizarán cuatro mesas de análisis en las cuales se analizarán los aspectos técnicos, políticos, de comunicación y jurídicos.

"A los leoneses les digo que vamos a pelear en todos los aspectos por el derecho que tienen a contar con agua potable en sus hogares, ya es mucho lo que los guanajuatenses hemos sacrificado en este proyecto, son muchos años", declaró Diego Sinhue.

Recordó que la primera vez que se habló del Zapotillo fue en 1987 y el decreto se generó en 1995, "nos generó derechos y obligaciones que hemos cumplido, los leoneses no están solos, vamos a pelear por los derechos que tienen en el consumo de agua, con un diálogo constructivo con el gobierno federal, buscando soluciones", enfatizó.



"Lamentamos que se haya tomado de manera unilateral esta decisión que es pública, no jurídica, aún existe el decreto. Hacemos un llamado al diálogo, solicitamos una cita a Presidencia de la República con carácter de urgente para poder solicitar al gobierno federal bajó qué medidas se toma esta decisión dado que existe un número de casos a tratar como concesión, dinero invertido, afectaciones, líneas de crédito, y muchas otras cosas, hay muchas vertientes a explicar, necesitamos que nos expliquen cómo quedarían estas situaciones tanto jurídicas, financieras y legales".

Señaló que el presidente López Obrador habló de opciones para León, y que el estado quiere escuchar cuáles son esas opciones para surtir de agua a los leoneses.

"Tenemos derecho al consumo de agua, ya los leoneses hicimos la tarea, un consumo de 135 litros diarios por persona y la media nacional son 290 litros y en Guadalajara es de 230 litros, los leoneses hemos hecho la tarea de cuidar el agua porque sabemos lo que vale".

Dijo que el estado también analiza el dejar de abastecer de agua de la presa Solís de Acámbaro al Lago de Chapala, el cual se ha respetado desde 1995.

"El decreto nos da derecho a tener agua del Zapotillo de la Presa que no está concluida y las obligaciones son darles agua al Lago de Chapala a través de la presa Solís, pero al no existir el acuerdo, al tumbar el decreto en caso de que se diera, entonces no tiene sentido las obligaciones que nos impusieron a los guanajuatenses, que por cierto hemos cumplido desde 1995 puntualmente, si se cae el decreto se caen los derechos y las obligaciones".

"Realizaremos mesas técnicas, no podemos estar atenidos al gobierno federal y plantear opciones, existe un riesgo de quedarnos sin agua, Sapal es profesional y no habrá que preocuparnos, el problema es que estamos sacando agua de la misma fuente, la batería de pozos se va bajando, va a llegar un punto donde será inviable sacar el agua por el costo del bombeo y las sustancias en pozos de más de 600 metros".

Dijo que la idea del Zapotillo es aprovechar las aguas superficiales que nadie está aprovechando, y dejar descansar los pozos y el mando se recupere, y en el futuro tener el consumo mixto.

"Por más que alarguemos el problema, sino usamos otra fuente de abastecimiento que no sean los pozos, León está destinado a una crisis muy fuerte, la cantidad de agua del Rio Verde lo hace viable, la elevación nos ayuda a darle agua a León".

Concluyó que la decisión afecta a 14 municipios de los Altos de Jalisco, quienes no recibirán agua al cancelarse el acueducto hacia León.



PR