Vacunas anticovid llegarían a León en Semana Santa

León, Gto.- La espera por las vacunas anticovid en León es cada vez más corta. Será en Semana Santa cuando las dosis lleguen a la ciudad zapatera.

Así lo confirmó el presidente municipal Héctor López Santillana en sesión ordinaria de Ayuntamiento:

"Si bien es información preliminar, sujeta a confirmación, el delegado (de la Secretaría del Bienestar) Emiliano Vargas compartió la posibilidad de que a partir de Semana Santa pudieran estar llegando"

Fue hace unos días cuando López Santillana declaró que León recibiría alrededor de 120 mil a 130 mil dosis que serían aplicadas a los adultos mayores en el transcurso de Semana de Pascua.

Sin embargo, aún no se ha informado cuáles ni cuántas serán dosis de las farmacéuticas que llegarán a la ciudad, según señaló el alcalde.

Así mismo, el alcalde argumentó que probablemente habrá 40 puntos de vacunación en el municipio.

Pese a que pronto se aplicarán las vacunas, López Santillana exhorta a los ciudadanos a que no relajen medidas sanitarias durante las vacaciones de Semana Santa ya que implicaría un posible pico de contagios: "Es un llamado a toda la población para no tirar a la basura el sacrificio de tantos meses (...) mientras no tengamos la aplicación de la vacuna pues el riesgo de este rebrote es muy grande".

