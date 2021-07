Vacunación 18-29 en León: esperan la llegada de biológicos próxima semana

No se especificaron más detalles como el número de vacunas, la logística o la marca. (Foto: Cuartoscuro)

León.- La espera está cerca de terminar para los jóvenes de 18 a 29 años que desean ser vacunados, la próxima semana podrían llegar vacunas para su grupo de edad.

El alcalde Héctor López Santillana compartió esta información que también fue respaldada por el titular de Salud Municipal, Juan Martin Álvarez Esquivel, que incluso añadió que se podría comenzar a vacunar dentro de esas fechas aproximadas.

No se especificaron más detalles como el número de vacunas, la logística o la marca, lo que sí es que temen que no sean suficientes. El presidente municipal dijo que los distintos niveles de gobierno tienen conocimiento de la cantidad de derechohabientes pero no saben si se logrará cubrirlos a todos en una sola jornada.

"No tenemos conocimiento si va a ser la dotación suficiente para todos, en una población sumamente muy grande, nosotros estamos presionando porque buena parte de la reactivación depende de que continuemos con estos procesos de vacunación, pero todavía no tenemos cifras ni siquiera tipo de vacunas", señaló el alcalde.

La cantidad poblacional del rango de edades de 18 a 29 es de las más grandes y también son ellos quienes más promueven la vacunación y se encuentran más dispuestos. Cuando comenzó el registro de adultos mayores, fueron en su mayoría los jóvenes quienes se movilizaron para ayudar a sus abuelitos a registrarse para la vacuna.



Las vacunas que se han aplicado en León son AstraZeneca para los de 40 a 49 años, 60 y más; Pfizer para las personas de 50 a 59 años, Cansino le tocó al personal educativo y Sinovac al grupo más joven hasta ahora, los de 30 a 39 años.

