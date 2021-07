"Uy, así qué chiste": dejan formados a sus banquitos

Celaya.- A diferencia de las primeras jornadas de vacunación donde los adultos mayores de 60 años se formaban con más de 24 horas de anticipación, este martes el segmento de 30 a 39 años ha optado por colocar en su mayoría "letreros" para apartar su lugar en la vacunación a este sector que inicia este miércoles.

Los que no dejan hojas con el nombre anotado, lo hacen colocando alguna silla, banquito o cubeta, siempre manteniendo el orden.

Esto ha generado molestia en redes sociales, pues consideran que este tipo de "apartados" no son válidos si la gente no está presente para guardar el lugar. Sobre todo al recordar que los adultos mayores sí se formaron incluso con más de un día de anticipación para recibir la vacuna sin necesidad de dejar "letreritos" y generar basura. "¿Por qué no se nos ocurrió?" es lo que en el fondo aparentan decir las críticas.

