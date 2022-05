Uso del cubrebocas no debería descartarse tan pronto en Guanajuato: Infectólogo

Habrá pequeñas oleadas de contagios por la nueva subvariante de Ómicron, BA.2, por lo que no hay que descartar usar cubrebocas, dijo el infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez. (Foto: Especial)

Guanajuato.- El uso del cubrebocas en el estado de Guanajuato debe mantenerse sobre todo en espacios cerrados, debe comprender la sociedad que es importante que escuelas y sitios de trabajo tengan una ventilación adecuada, así lo dijo el infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez.

Comentó el médico Mosqueda Gómez que la pandemia de covid-19 transita hacia una fase endémica en el estado de Guanajuato y en todo el territorio nacional, pero pronosticó el también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, que "todavía habrá pequeñas oleadas de contagios por la nueva subvariante de Ómicron, BA.2".

"Estos repuntes no serán ni de cerca de igual magnitud que el pico que se registró en enero de este año", dijo.

Indicó que la mayor parte de la población ya está vacunada, que incluso cuenta hasta con dosis de refuerzo y que "esto se suma a la inmunidad natural que tienen las personas que ya enfermaron de covid".

"No hay que confiarse"

El infectólogo señaló que es adecuado retomar todas las actividades de forma cotidiana, pero que no signifique que la población se deba comportar como si no hubiera pasado nada, "Por lo que la utilización de cubrebocas en Guanajuato no debería ser descartada".

"Creo que debemos mantener el uso de cubrebocas particularmente en interiores y cuando hay mucha gente, mantener la ventilación de los espacios, aprender a ventilar escuelas, oficinas, áreas de trabajo en general. El tercer punto sería la sana distancia, y el cuarto, la vacunación; en la medida en que transitemos ordenadamente a seguir estas recomendaciones, ya podemos retomar nuestras actividades, pero tampoco abandonar todo como si nada hubiera pasado, hay que demostrar que aprendimos algo", indicó.

Comentó que los hospitales deben retomar sus actividades normales para reducir el rezago que tienen, por causa de la pandemia, en la atención de personas que tienen otros padecimientos que no son covid.

"Aunque deberían mantener un área específica para la hospitalización de pacientes infectados con el SARS-CoV-2, como ocurre en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío", comentó.

CM