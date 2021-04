Urge semáforo verde para impulsar el turismo en zona Poliforum

El presidente de la Asociación de la Industria de Reservaciones y Servicios (IRYSA), Cristian Torres, declaró que es necesario que el estado y la federación acuerden un semáforo verde en beneficio del Turismo de Negocios, el cual se encuentra trabajando al 10% de su capacidad.

Explicó que el sector Turismo de Negocios requiere que se pase del semáforo naranja al verde para que los organizadores de congresos se animen a organizar eventos masivos y se reactive la economía.

"Los eventos de Poliforum son necesarios, estamos trabajando ahorita un 90% para eventos sociales y sólo 10% para eventos de turismo de negocios, ahorita también tenemos la esperanza del regreso a clases, vienen las graduaciones para junio, julio y agosto y eso nos ayudaría mucho".

Señaló que los micro y pequeños empresarios que se dedican al ramo de los eventos sociales y banquetes, están viviendo una ligera reactivación de las fiestas como bodas y 15 años, que dan empleos a miles de personas los fines de semana.

Sin embargo, dijo que esto no es suficiente para el gremio, pues a pesar de que el gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de Salud tiene autorizado que los salones de fiestas operen al 60% de su capacidad con semáforo amarillo, en la practica los clientes no están ocupando más del 40%, pues su economía ya no les alcanza para hacer fiestas masivas.

"Quisiéramos que la gran mayoría de los clientes tuvieran la capacidad económica para hacer fiestas con más del 60% de la capacidad que está autorizada por el estado, pero los clientes organizan eventos pequeños".

"En los recintos grandes lo más que están llenando los clientes es al 20 ó 25% de su capacidad, se ha reducido por la situación económica, mientras que en recintos pequeños tenemos registros promedio de lleno del 50% de la capacidad".

"En caso de pasar a semáforo verde nosotros estamos interesados en llenar los salones de fiestas, pero los clientes pasan por una crisis económica, antes había fiestas de 300 a 700 invitados, ahorita lo más que se ven son fiestas de 80 personas, máximo 200", concluyó.

