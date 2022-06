Urge Diego a municipios endeudarse para generar obras

Doctor Mora.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió a los alcaldes de los 46 municipios que no le piensen mucho para solicitar crédito bancario y realizar obra pública en sus ciudades.

"Que no le piensen mucho, se les van a ir los tres años y no van a hacer nada, que no le piensen tanto", dijo a los alcaldes que faltan por realizar solicitud de deuda controlada, ya que sólo se les autorizará el 7 por ciento de sus ingresos propios de este año.

En su gira de trabajo por Doctor Mora el mandatario estatal estuvo en compañía del alcalde, Edgar Javier Reséndiz Jacobo y entregó apoyos del Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC) del Programa de Fomento al Aseguramiento Agropecuario, además de entregar la pavimentación de calles y arrancar obras de infraestructura hidráulica en comunidades y la cabecera municipal.

Asimismo, los apoyos son parte del programa "Guanajuato, Contigo Sí" de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que repartirá más de 2 mil 700 millones de pesos.

Desde el pasado 3 de mayo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió a los municipios que analicen la posibilidad de adquirir deuda pública para reactivar económicamente su ciudad y la obra pública.

El Gobernador señaló que son varios los municipios que han solicitado deuda ante el Congreso del Estado, pues suman cuatro años consecutivos sin recibir recursos del Gobierno Federal para los municipios.

"Sobre la propuesta de financiamiento de los municipios no tengo el dato de cuantos municipios son los que ya pidieron financiamiento, sé que son muchos, ese tema lo está viendo el Congreso del Estado, lo hacen vía Banobras o vía la banca comercial, pero sí se están animando, y qué bueno porque se necesitan muchas obras ahorita".

Prometió que en los próximos días retornará al noroeste del Estado para visitar los municipios de la zona, "vuelvo al noroeste pronto, me esta proponiendo la Secretaría Particular que me quede a dormir en el noreste, quedarme en Victoria, en Xichú, y darle una vuelta a toda la zona, yo espero que antes de que termine el mes o principios de julio".

Tras abrir el rango de endeudamiento a principios de mayo, el mandatario señaló que la reactivación económica de la entidad requiere de un mayor esfuerzo de todos niveles de gobierno, especialmente de los municipios, mismos que pueden adquirir una deuda responsable para impulsar la obra social.

"Son más de tres años en los que tenemos que reactivar la economía, lamentablemente no se ven los recursos del Gobierno Federal, no hay recursos para los municipios y yo sí les digo a los alcaldes de todos los partidos en Guanajuato, que es momento de pedir deuda".

"Una deuda responsable, no una deuda desmedida; para eso está el Congreso que junto con Finanzas autorizan los montos permitidos para no comprometer las finanzas públicas, pero si es momento de inyectarle, porque necesitamos mucha obra social", dijo.

Rodríguez Vallejo, señaló que ese tipo de recursos se tienen que aplicar directo a obras de agua potable, drenaje alumbrado o pavimentación de calles, para generar beneficios directos en las familias guanajuatenses que más lo necesitan.

