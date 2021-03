UnDíaSinNosotras: Mujeres de Guanajuato se unen a Paro Nacional

Este 9 de marzo ha dejado de ser un día normal. No hay mujeres en las oficinas, cafeterías o tiendas, ellas están en Paro.

El colectivo Brujas del Mar convocó "Un día sin mujeres" o "Un día sin nosotras" a 24 horas del Día Internacional de la Mujer, se trata del segundo paro nacional.

Hoy las mujeres no trabajan, no estudian, no hacen labores domésticas, no usan redes sociales, así es un día sin ellas.





Nos unimos a #undiasinnosotras Todas a paro nacional este 9 de marzo Si eres trabajadora, estudiante, ama de casa, mamá... Publicado por Mujeres del municipio de Comonfort, GTO en Lunes, 1 de marzo de 2021

"Es un día para crear conciencia sobre qué sucedería si desaparecemos todas, y sobre la violencia de género que seguimos viviendo en la actualidad. Porque si nosotras paramos, el mundo para", cuenta Graciela, una estudiante que compartió en redes sociales que hoy no tendría actividad.

¿Aún estoy a tiempo de unirme a paro?

Por supuesto, si tus ocupaciones (trabajo/escuela) son por la tarde, no asistas, únete a paro.

Diversos colectivos feministas han preparado 13 recomendaciones para #UnDíaSinNosotras, un día que, cabe resaltar no es asueto.

- No vayas a tu trabajo

- No asistas a clase virtual

- No salgas a hacer ejercicio

- No hagas labores domésticas

- No compres en tiendas

- No compres en cafeterías, bares o restaurantes

- No compres en línea o apps

- No vayas a plazas comerciales

- No vayas a pagar ningún servicio doméstico

- No vayas al banco ni uses tarjetas bancarias

- No cargues gasolina

- No uses redes sociales

- No utilices transporte público

¿Y si no puedo unirme a paro?

No te preocupes, si por situaciones extraordinarias no puedes ausentarte de tus actividades diarias, toma un pañuelo o viste una prenda morada, pórtala con orgullo. De esta forma harás visible la importancia de las mujeres en todos los sectores y ayudarás a la protesta por la violencia de género.

(Foto: Vianney Juárez)

Primer Paro Nacional

Hace un año, el 9 de marzo de 2020 el primer Paro Nacional dejó un impacto económico de 30,000 millones de pesos, 15% ma´s de lo que se teni´a previsto, de acuerdo con la Colectiva Toffana.

"Esto indico´ que, aunque los hombres se presentaron a sus centros de trabajo, se vieron rebasados y algunos establecimientos tuvieron que cerrar temprano, y en otros casos como bancos o escuelas, no trabajaron", dice el colectivo.

En los sectores productivos donde al menos el 40 por ciento de las mujeres labora, al menos el 70 por ciento del total se unió al paro.

Hoy, nuevamente las mujeres reescriben la historia.



DR/PR