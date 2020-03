UnDíaSinNosotras desde la perspectiva de las comerciantes: ¿Se unirán?

El lunes 9 de marzo será un día crucial. O al menos eso esperan muchas mujeres del país que buscan concientizar sobre la violencia de género y los feminicidios. Pues las familias mexicanas últimamente desayunan las noticias más violentas contra las mujeres.

Una de las tiendas más populares por su variedad de accesorios decidió unirse al Paro Nacional de Mujeres. Así Todo Moda le dio el sí a #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras.

Al platicar con Viri, una de las empleadas, detalló que sus "patrones" cerrarán las tiendas de Todo Moda el 9 de marzo.

"Sí, de hecho ese día no vamos a venir. No van a abrir las tiendas. Y creo que está bien, que todos tomemos conciencia del verdadero objetivo. Que ese día no haya comunicación entre hombres y mujeres, que no salgamos de nuestras casas", opinó Viri.

Y aunque en sus redes sociales la tienda no ha publicado que se unirá al Paro de Mujeres, una de las empleadas confirmó que sí lo harán.

Los dueños de un local de venta de ropa también se unirán, y las colaboradoras platicaron que el 9 de marzo no trabajarán, pero les impartirán talleres de defensa personal, además de una charla entre mujeres. El próximo lunes ninguna de sus compañeras se presentará a trabajar, asistirán a la convocatoria que propusieron sus jefes directos.

"Pues está muy bien, yo creo que se debería seguir haciendo, no solo ese día. Que continúen los próximos años, porque ha habido muchas muertes de mujeres en los últimos años", opina Angy mientras acomoda la ropa en la tienda.

A pesar de que la tienda se sumará al movimiento, la chica opinó que deberían de unirse de otra forma a #UnDíaSinMujeres. En sus palabras: "que tomen conciencia del verdadero objetivo y no solo lo hagan para que la gente lo sepa". Pues aseguró que en su trabajo la mayoría de empleados son mujeres, y no tienen las mejores condiciones y prestaciones.

"La verdad nos la vivimos aquí en la tienda. A veces falla el baño, en otras tiendas ni siquiera hay. Faltan frigobares, hornos. Y deberían ofrecernos mejores prestaciones, no solo que se unan al Paro", mencionó Viri.

El Paro Nacional de Mujeres invita a las chicas a quedarse en casa. Que el lunes 9 de marzo no haya ningún movimiento femenino: que no asistan a laborar, a la escuela, ni siquiera a las tiendas o centros comerciales. Pues la idea es saber qué pasaría si no hubiera mujeres por un día. Y precisamente el movimiento se realizará un día después del Día Internacional de la Mujer.

Este movimiento tomó fuerza a raíz de la iniciativa de Brujas del Mar, un colectivo feminista de Veracruz que organizó #UnDíaSinMujeres. El otro hashtag es #ElNueveNadieSeMueve y #UnDíaSinNosotras. Un movimiento que se hizo viral y corrió por las redes sociales, provocando que los gobiernos, y empresas se unan a la misma causa: tomar conciencia sobre el valor que representa la mujer en los ámbitos familiares, laborales y de educación.

Hay que recordar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recomendó a las más de 300 empresas socias en León, respetar y garantizar la voluntad y libertad de las mujeres que decidan ausentarse en sus trabajos el próximo 9 de marzo.

¿Te unirás?

