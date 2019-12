Una protesta educada

Recogen su basura, no grafitean las paredes, no cubren sus rostros, no obstruyen las vialidades y tampoco destruyen negocios. En una protesta ejemplar y educada, los miles de estudiantes de la Universidad de Guanajuato tomaron sus campus educativos.

Los manifestantes evitan cubrir su identidad con paliacates o algún accesorio. Hay una petición concreta de que nadie debe cubrirse el rostro para evitar infiltrados. Salen con la cara a exigir a las autoridades municipales, estatales y escolares por sus derechos.

Exigen seguridad y castigo a los acosadores que existen dentro del campus.

La manifestación está marcando la diferencia. Marchan por las calles de la ciudad sin necesidad de hacer destrozos.

En la huelga que lleva más de 48 horas, no se han reportado lesionados ni daños a terceros. Los espacios utilizados para manifestarse lucen limpios. Llevan sus bolsas para recolectar sus desechos.

Pasan largas horas en las afueras de los planteles educativos. Su deseo es ser escuchados. Alzan la voz por aquellos y aquellas que ya no están. Piden justicia por la muerte de Ana Daniela.

Y aunque ha aparecido algún grafiti pequeño con frases como ´Ni una abeja menos´, la comunidad estudiantil se ha expresado al respecto y ha anunciado que esas acciones no son parte de su movimiento. Hay una petición a los estudiantes de que no deben maltratar los edificios de Guanajuato, patrimonio cultural de la Humanidad.

Promueven la libre expresión sin agredir o atentar a los otros. No bloquean calles por completo y dejan pasar a los vecinos y a los habitantes de la capital. No han afectado a los negocios y comercios.

Como en cualquier manifestación, los jóvenes han denunciado públicamente a infiltrados a su lucha. Y tienen especial cuidado en no permitir que se metan personas con otras intenciones.

Tras desalojar los espacios de protesta, grupos de estudiantes se quedan a limpiar el área.

Los estudiantes manifestantes también están organizados para limpiar las calles. Es una manifestación limpia. Los alumnos recorren las calles, levantando papeles y botes de agua. Por la noche, las calles lucen limpias.

Es de reconocerse que su huelga ha sido pacífica, en orden y bien organizada. Tanto, que los vecinos y dueños de negocios les han brindado ayuda, prestándoles el baño, dejándolos cargar sus teléfonos y en algunas ocasiones hasta alimentos les han regalado.

Los manifestantes reconocen en redes sociales a aquellos que se acercan y les brindan ayuda.

Los tiempos cambian y las formas de manifestarse también. Forman parte de la comunidad eco-friendly, ya que las hojas que utilizan para volantes, son reutilizadas.

Sus pancartas las cuidan, las cargan con ellos a todos lados. No desperdician. Las abejas cuidan su entorno.

A través de redes sociales los estudiantes invitan a los otros a acudir con termos y tuppers para evitar generar más basura.

La protesta pacífica de los jóvenes de la UG se ha posicionado como un ejemplo positivo cuando de marchas se trata.