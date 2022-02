Una caja de muerto puede costar más de 30 mil pesos; cuídate pues acecha Ómicron

León.- Desde que llegó a México, la pandemia de covid-19 ha cobrado muchas vidas, al corte del pasado domingo 20 de este mes, la Secretaría de Salud de Guanajuato señala que en el Estado han fallecido 14 mil 862 personas por esta enfermedad desde que entró en marzo del 2020.

Ante las cuatro olas de contagios de covid que se han registrado, las autoridades de Salud han hecho llamados a cuidarse para prevenir más casos y sobre todo para evitar más muertes pues familiares de los fallecidos además de la situación emocional de perder a un ser querido, tienen que desembolsar recursos económicos para cubrir los servicios funerarios, como el costo del ataúd.

La propietaria de Servicios Funerarios Del Tepeyac, que tiene 52 años de existencia, Lolita de la Garma, comentó que ahora que ha crecido la ciudad y antes de la pandemia, estima que en promedio al día se atendían servicios de fallecimientos de 50 personas por diversas causas como ejecuciones, accidentes y muertes naturales, pero ahora con el covid aumentó mucho el índice de mortandad y por ende los costos de servicios fúnebres.

"Por ejemplo, el año pasado tan solo un día por cuestiones no solamente de covid, sino de todos los fallecimientos, ejecutados, de muertes normales, de enfermedad llegamos a tener en un sólo día hasta 160 muertes", dijo.

Covid incrementa las muertes

Comentó que desde que reanudó labores el Registro Civil, luego de las vacaciones de diciembre y fin de año, al 11 de febrero ya van más de dos mil muertos.

"Soy de las personas que trata de tomar el número de acta y datos del fallecido y al 11 de febrero llevamos el acta 2 mil 51 y pues ahorita debemos estar como en la 2 mil 500 más o menos", señaló.

Indicó que sí ha habido un aumento de muertes, pero que el problema es que mucha gente "no entiende y no se cuida, andan para allá y para acá y uno trata de cuidarse de no hacer su vida normalmente como lo hacía y hay otras personas que no se cuidan y es donde empiezan los contagios, además hubo muchas personas que fallecieron que no creían en el virus".

"A mí me ha tocado personas o familias, cuando fue lo del futbol que ganó el León en las finales hubo muchos contagios, pasaban celebrando en camionetas llenas de gente y hasta sin camisas y qué pasó, llegó Navidad y Año Nuevo y el aumento de casos".

Comentó que por el servicio que proporcionan antes una persona que fallecía de neumonía no era tanto el riesgo como ahora lo es por el covid.

Aumentan costos de ataúdes

De la Garma comentó que debido a la pandemia, por el semáforo epidemiológico hubo un cierre de empresas, fábricas, todo se detuvo, empezaron a subir los costos, "de hecho nos han subido los costos de los ataúdes metálicos en cuatro ocasiones".

Indicó que los ataúdes convencionales son metálicos y su costo se va incrementando de acuerdo a las dimensiones y los materiales con los que está fabricado, pues un ataúd básico para una persona delgada tiene un costo y aumenta para una persona robusta.

Agregó que los ataúdes metálicos así como los de madera, con dimensiones similares, casi van a la par en el precio. El costo de un ataúd básico es de alrededor de entre 3 mil 500 a 4 mil pesos ya sea metálico o de madera.

En cuestión de los ataúdes de metal el costo depende de los calibres (grosor) de éste, si el calibre es más alto el costo es menor, pero si es más alto el calibre el costo se incrementa y pueden oscilar en precios de hasta más de 30 mil pesos.

En el caso de los ataúdes de madera, los precios llegan a ser similares y eso depende del material del que está hecho, hay de álamo, pino, triplay o MDF*.

Debido a la pandemia y para evitar contagios, en un inicio, las autoridades dictaminaron que el fallecido de covid fuera cremado y entregadas las cenizas a sus familiares, por lo que se empezaron a comercializar servicios funerarios con ataúdes de cartón que su costo oscila en los 700 pesos.

Lolita de la Garma comentó que a los deudos del fallecido de covid se le ofrece el servicios de cremación con entrega de cenizas así se evitan los contagios.

"Desde que empezó la pandemia, en marzo de 2020, se dijo que se podían velar a fallecidos de covid cuatro horas, cuatro horas en contacto con su familia y eso es riesgo de contagios pero ahora están dejando que se velen hasta toda la noche como si fuera normal, con mucha gente, pero qué le velan al cuerpo al que no pueden ver pues el ataúd está sellado herméticamente", dijo.

Para velar a personas que fallecieron de covid se utilizan ataúdes que al cerrarlos sellan herméticamente los cuales pueden tener un costo en el mercado de hasta de 250 mil pesos, pueden ser en madera o metal.

Urnas para cenizas

Las urnas donde se depositan las cenizas del fallecido tienen diversos costos de acuerdo al material con que están fabricadas.

Lolita de la Garma señaló que las urnas más económicas, que son en material MDF*, tienen un costo desde los mil 200 pesos, pero hay otras que están fabricadas con materiales de níquel, onix, acero inoxidable, latón o cobre que oscilan desde 5 mil pesos hasta los 12 mil pesos.

Ataúd de lujo

También en los ataúdes hay costos muy elevados, Lolita de la Garma comentó que el más caro que han vendido es uno enchapado en oro.

"El ataúd más caro que hemos vendido es como el que se utilizó para el cantante José José, que estaba bañado en oro y los herrajes eran de 14 kilates, el interior tenía terciopelo, y hay en colores azul, blanco, verde y rojo", dijo.

Señaló que los ataúdes más costosos pueden ser de metal o madera, que están adornados con oro de 14 kilates y hay algunos que tienen chapa de oro o de platino.

"Ese ataúd de oro tiene un costo en el mercado en 600 mil pesos, dependiendo de cómo esté el dólar, y el costo incrementa con el servicio que incluya", agregó.





MDF*. Es un producto de madera reconstituida que se obtiene descomponiendo residuos de madera dura o blanda en fibras de madera combinándolo con cera y un aglutinante de resina, y formando paneles mediante la aplicación de alta temperatura y presión.

CM