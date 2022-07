Un like no es acoso; un no es un no: Presentan libro feminista en la Fenal

León.- En la vida es posible tener relaciones de calidad, y a la vez tener las aspiraciones que las mujeres siempre han soñado.

La Feria Nacional del Libro (Fenal) en León. (Foto: Especial)

Así lo expresó Romina Sacre, autora del libro, El amor en los tiempos del like, quien participó en la Feria Nacional del Libro (Fenal), en León.

Sacre, emprendedora y escritora mexicana, manifestó que las mujeres tienen derecho a decidir qué es lo que quieren en la vida y en las relaciones: "Romper esta idea romántica con la que crecimos mi generación, las millennials de treinta y tantos con las novelas y comedias románticas, donde tiene que llegar el príncipe azul a salvarte, y entonces, tú tienes que quedarte a esperar a que todas las cosas sucedan".

Por ello, manifestó que su libro es una invitación a determinar qué es lo que quieren, independientemente de las expectativas de la sociedad, y de ahí, tomarlo como punto de partida.

Sostuvo que las redes sociales actualmente tienen un impacto en las relaciones sentimentales, en la forma en que se interactúa, y hasta en la que se exige justicia.

Por ello, sostuvo que la actual es una época en que se debe "sacar jugo" a las redes sociales desde el punto de vista positivo, pues ahora son una ventana de oportunidades y literalmente el mundo para conocer personas.

Pero dijo que las relaciones no solamente se deben de quedar ahí, pues las relaciones valen la pena por el contacto presencial.

"Yo soy responsable de cada una de las cosas que hago en mi vida, y yo decido. Si yo quiero algo, y me gusta alguien, y veo que esa persona no se pone las pilas, yo también puedo ir a preguntarle. Yo como mujer, o como persona interesada: oye, Juan ¿Te late si el sábado nos vamos a tomar unas chelas?, ¿Por qué nosotras no podemos tomar esa iniciativa?", dijo.

Manifestó que a nivel social hay muchas cargas y expectativas hacia las mujeres, donde se espera que sigan "el camino correcto", por lo que se debe de romper la idea de las relaciones que se viene arrastrando desde generaciones anteriores.

"El problema viene si nosotras ni siquiera sabemos quiénes somos, si vivimos engañadas con estos lentes de la ilusión, y no vas a tomar ninguna decisión por ti y para ti. Y vas a terminar haciendo lo que los demás quieren"

"Eso se me hace una pérdida de tiempo y robarte a ti lo más importante, que es serte fiel a ti mismo. Lo importante es que te atrevas a conocerte y a vivir tu propia verdad. Esa es la mayor rebeldía que podemos vivir", consideró.

Respecto al acoso, que se pudiera dar, tanto en redes sociales, como de manera personal, señaló que se debe dejar en claro, cuando a una persona no le gusta la otra, y evitar el hostigamiento.

"Yo no creo que un like no sea acoso. Más bien el hecho que no entienda la otra persona, que no, es no. Punto. Es empezar a entender que nosotras las mujeres tenemos que ser mucho más claras y los hombres tienen que entender que no es no", dijo.

Finalmente, sostuvo que los seres humanos deben de romper con la idea de que no se puede tener todo en la vida, pues se puede lograr una vida de 10.

"A los hombres nunca se los dicen, sí pueden tenerlo todo. Las mujeres y tenemos que elegir: o eres exitosa o tienes una pareja, o eres mamá o eres profesionista. Y puedes ser una mujer chingona, exitosa, feliz, y tener al hombre o a la mujer más increíble a tu lado", dijo.

JP