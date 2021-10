Un infarto fue la causa de muerte del soldado desaparecido en Villagrán

Villagrán, Guanajuato.- El soldado Christian Alejandro Reyes Maciel, de 24 años, fue localizado sin vida en el municipio de Villagrán a más de un mes de su desaparición. Luego de varias horas sin conocer la causa de muerte la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó que su deceso fue por un infarto al miocardio.

La dependencia estatal precisó que su cuerpo fue localizado en la carretera Salamanca - Irapuato, el día 8 de octubre del 2021. Luego de realizarle la necropsia se pudo establecer que la causa de muerte fue por infarto al miocardio. Asimismo se detalló que el cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

El pasado 29 de septiembre se hizo el reporte de la desaparición de Christian Alejandro en el municipio señalado. Desde entonces sus familiares y amigos convocaron a una campaña de búsqueda para tratar de encontrarlo, además de solicitar a las autoridades ministeriales a darle seguimiento a este caso.

Esa noche el soldado salía de un bar de la comunidad de Sarabia en Villagrán y se comunicó con su familia por su celular para decirles "ya voy para la casa", pero nunca llegó.

Algunas organizaciones civiles de familias de desaparecidos, como "Familias Unidas con Causa A.C." y "Familias Unidas por nuestros desaparecidos" se sumaron a la búsqueda compartiendo información y fotografías de Christian Alejandro en redes sociales.

Christian Reyes cumplió cinco años como elemento del Ejército en junio pasado. Entró a las filas de la corporación a los 18 años, justamente lo ascenderían como Cabo, soldado de primera.

SU MADRE NUNCA PERDIÓ LA ESPERANZA

En entrevista con La Silla Rota, la madre de Christian Alejandro relató la angustia de llamar su teléfono celular sin tener una pista del paradero de su hijo. "Ni siquiera "timbra" ni le entran los mensajes", dijo.

"No era de problemas", contó la madre de Christian Reyes, a quien describió como alguien responsable, que siempre está al pendiente y en contacto con su familia.

"De hecho él en Sarabia no tiene amistades, su vida es aquí en Celaya, aquí tiene a sus amigos, aquí es donde él vive, en ocasiones se quedaba cuando salía tarde del cuartel, con las únicas personas que compartía era con mis primas".

Desde el día de su desaparición, su madre llamaba al número de Christian Alejandro esperando que alguien levantara el teléfono pero nunca hubo respuesta.

"En la madrugada le marco a su celular, los mensajes que le mandé a su celular pues siguen sin entrar (...) Yo le marco a todas horas para ver si de casualidad alguien lo hubiera prendido o algo, pero no. La verdad él no es de problemas, no le gusta discutir".

EL CUERPO DE CHRISTIAN FUE LOCALIZADO SIN VIDA

La noche de este viernes se confirmó el mayor temor de la familia. El cuerpo de Christian Alejandro Reyes Maciel, de 24 años, fue localizado sin vida.

Con moños negros en sus cuentas de redes sociales, los familiares y amigos del soldado se despidieron de él.

Las reacciones y comentarios de gente allegada a Christian inundaron la publicación de uno de sus hermanos, a quien le externaron su pésame por dolorosa perdida.

