Un disparo le destrozó el hombro a universitaria; se encuentra estable

Guanajuato.- El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo exigió que se haga justicia por el joven universitario Ángel Ignacio Rangel que murió por exceso de fuerza por un elemento de la Guardia Nacional en la comunidad El Copal de Irapuato la tarde de este miércoles.

Sobre la joven lesionada Alejandra Carrillo, declaró que salió exitosa de la cirugía y se encuentra estable, y añadió que la titular de la Secretaría de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo, está al pendiente de su salud y de las necesidades de los familiares de ambos estudiantes afectados.

"Condenamos el hecho lamentable, muy triste, doy mi más sentido pésame a los familiares, es doloroso, son estudiantes, es un tema que esperamos se haga justicia".

"Por otro lado estamos al pendiente de esta joven, a la una de la madrugada salió del quirófano, tiene destrozado el omoplato, el Secretario de Salud ha estado en contacto con el director del IMSS de Irapuato donde fue la intervención, fue exitosa, esperamos su pronta recuperación".

"Cuentan con todo nuestro apoyo, he instruido a la secretaria de Gobierno Libia Denisse para que esté en comunicación con los familiares, que acuda con ellos, desde ayer estamos en contacto con los padres para poder apoyarlos en lo que se necesite, y por otro lado esperamos que en las indagatorias se deslinden responsabilidades y se haga justicia, la joven está estable".

Negó que hayan sido cuatro los estudiantes afectados y reiteró que sólo fueron dos jóvenes los agredidos, uno fallecido (Ángel Rangel) y una lesionada (Alejandra Carrillo).

"La joven está estable, desde la una de la mañana que salió de la cirugía, nuestro reporte es que hay un joven fallecido y la chica reportada en su momento como grave y ahora estable, porque sí recibió un impacto, son rifles de alto poder, le destrozó una parte del omoplato, estuve atento a la cirugía, salió todo bien, repito, a la una de la mañana salió del quirófano y parece que va evolucionando muy bien".

Pidió al Gobierno Federal replantear el uso de las armas de alto poder del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional y añadió que el Gobierno del Estado sigue al pendiente de los planteles educativos de la Universidad de Guanajuato en todo el Estado.

Sobre la actuación del elemento de la Guardia Nacional que disparó el arma, declaró que no se tiene más información sobre las indagatorias, pero explicó que se tiene que esperar al procedimiento judicial.

Dijo que, a pesar de la situación, su administración continúa creyendo en el trabajo y la estrategia que se ha realizado en la entidad para disminuir los índices de inseguridad, en la cual las fuerzas federales han intervenido.

"Ese es un tema por revisar, incluyo a las fuerzas como el Ejército Mexicano, es un tema complejo el que vive el país, pero estos hechos nos hace replantearnos el uso de las armas de alto poder en las calles, por eso las policías municipales tienen que fortalecerse, tienen que ser policías de proximidad, acostumbradas al trato con los ciudadanos, las fuerzas militares no tienen ese acercamiento, no tienen esa formación que sí poseen los policías de barrio, por eso la seguridad de los municipios la deben de tener las policías municipales, dirijamos las estrategias hacia las policías para evitar estos casos, sabemos que no es el único en Guanajuato, en otros estados han existidos estas confusiones y lamentables hechos".

Enfatizó que no intervendrá en los patrullajes de la Guardia Nacional en el Estado, y concluyó que el estado de Guanajuato continuará trabajando de manera coordinada con el Ejército y fuerzas federales contra la inseguridad que se vive en el Estado y tampoco pedirá que ya no se militarice el Estado.

"Por lo pronto, lo que se pide es que se haga justicia en este caso y replantear los protocolos de los militares, en la mañana lo dialogamos en la mesa de seguridad virtual, la Guardia Nacional no está bajo mi mando, seguiremos trabajando con los militares de manera coordinada".

Concluyó que la investigación tiene dos vertientes, "al ser militar tiene su propio seguimiento, pero al ser un homicidio entra en el fuero común y también se encarga la Fiscalía del Estado".

