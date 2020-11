Un año de la tragedia en Cuerámaro: por Rosa, Zicry, Teresa y Michel

Cuerámaro-. Rosa, Teresa, Zicry y Michel eran unas adolescentes, tenían 13, 14 y 16 años respectivamente. Las unía la amistad, dos de ellas eran hermanas. Este martes se cumple un año del día en que fueron atropelladas por Juan de Dios, otro chico de 16 años que conducía ebrio.

Fue el 24 de noviembre del 2019 cuando las jovencitas circulaban en una motocicleta en el bulevar Deportiva, en ese momento Juan de Dios iba al volante de una camioneta Explorer, sin importar nada pisó el acelerador para atropellarlas. Tres de ellas fallecieron instantáneamente, una niña más murió en el hospital.

Rosa y Michel son hermanas, tenían 13 y 16 años cuando fallecieron (Foto: FB)

Los cuerpos quedaron tendidos sobre la calle, a unos metros de distancia y con sábanas blancas. El crimen sacudió Cuerámaro, pues, el mismo niño que posó con pistola en Facebook era el inculpado de quitarles la vida a cuatro chicas, que extraoficialmente ignoraron sus ´piropos´.

A un año de la tragedia se llevará a cabo la audiencia del presunto asesino. De acuerdo con El Sol de Irapuato, este lunes se realizará en el Juzgado para Menores Infractores, en León. Es importante decir que Juan de Dios cumplía con arresto domiciliario desde julio, por órdenes de la Fiscalía de Guanajuato.

Juan de Dios eliminó sus cuentas de redes sociales en diciembre (Foto: Instagram)

Esta decisión desató la furia de los familiares, incluso, ciudadanos especularon que el papá de Juan de Dios –que era profesor de Primaria- pagó para que su sentencia se cumpliera en casa. Aunque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes señala que si al cumplir los 5 meses de prisión preventiva no se dicta sentencia, se pueden tomar otras medidas cautelares, como el arresto domiciliario.

A Juan de Dios lo arrestaron en León el 15 de febrero. Sin camisa y con un exceso de peso el inculpado posó para la foto que compartió el fiscal Carlos Zamarripa el día de su detención.

Las madres de las jovencitas solicitaron la renuncia de la alcaldesa de Cuerámaro Ana Bueno (Foto: redes sociales)

El chico estaba prófugo, también de redes sociales. Eliminó cualquier rastro que llevara a su ubicación. Aunque su última pista fue en Instagram, en donde subió una foto en diciembre del 2019. En ella estaba frente a un espejo y con una cadena llamativa. Cuando los medios la tomaron borró su cuenta y desde entonces no se sabía nada de él.

El inculpado era un "niño problema", sus compañeros de secundaria relataron a Periódico Correo que constantemente se veía involucrado en peleas. Fuentes oficiales detallaron a La Silla Rota que el día del crimen el menor gritó "¡Me faltó una, me faltó una!" para referirse a la adolescente que no murió en el lugar.

MICHEL Y ROSA ESTÁN EN LA MISMA LÁPIDA

La familia Avalos Negrete perdió por partida doble. Sus hijas Michel y Rosa de 13 y 16 años comparten la misma lápida, murieron la misma noche. Sobre una pared de azulejo están sus fotos y unas rosas para recordarlas.

Zicry y Teresa también son parte de la nueva memoria de Cuerámaro.