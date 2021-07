Un año de arresto domiciliario: Juan de Dios desapareció, mató a 4 menores

Cuerámaro, Gto.- Me faltó una, me faltó una, fue la última frase que la ira provocó en Juan de Dios luego de cometer el crimen, el joven de entonces 16 años de edad fue capturado por atropello y asesinato de cuatro menores en Cuerámaro. Luego de cinco meses en prisión, lo enviaron a arresto domiciliario, a un año, él y su familia desaparecieron del pequeño municipio.

El 24 de noviembre de 2019, es la fecha de muerte de Rosa, Teresa, Zicry y Michel de 13, 14 y 16 años de edad, respectivamente. Juan de Dios las atropelló y mató a tres en el lugar, la cuarta víctima falleció en el hospital.

Juan de Dios vivía en Cuerámaro, su papá era el director de la primaria pública Balbina Zavala, su mamá, un ama de casa. Cuatro días después de la fechoría de Juan, tuvieron que abandonar su hogar. Manifestantes les incendiaron un vehículo y la entrada de la que era su casa, sitio que tiene un año y medio abandonado, con muebles en su interior aún.

"No nos han actualizado sobre el caso", dijo la alcaldesa del municipio Ana Bueno en entrevista con La Silla Rota. El homicidio de las cuatro adolescentes es investigado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ellos llevan la agenda de las audiencias, la última se ha postergado. Juan de Dios lleva un año de arresto domiciliario. No lo lleva en el domicilio vandalizado, en Cuerámaro nadie lo ha visto, aunque rumores señalaron verlo en zonas concurridas del municipio en compañía de sus papás y policías, no hay pruebas.

"El caso de Juan de Dios es difícil", dijo Moises Herrera, experto en seguridad, la sentencia más dura para un menor de 18 son 5 años de prisión, según el Sistema de Justicia para Adolescentes; Juan de Dios recién había cumplido 16 años cuando atropelló ebrio a las cuatro menores.

LA DIFERENCIA ENTRE ADULTO Y MENOR

El caso del menor homicida revive luego de que un hecho similar se registrará en la Ciudad de México, allá el responsable se llama Diego Helguera, su papá lo entregó luego de huir por una semana, ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

"Las voy matar, perras", gritó Diego antes de atropellar a Fernanda Cuadra y a Polly Olivares, fallecida a causa del traumatismo que enfrentó; de acuerdo a un video el Ford Fiesta en el que viajaba Diego arrastró a Polly por varias cuadras, la víctima quedó atrapada en la parte de abajo del vehículo.

Debido a las pruebas del caso en la Ciudad de México, el responsable podrá pasar hasta 70 años en prisión, sentencia máxima que piden los defensores de la Fiscalía.

RUMORES QUE TERMINARON EN TRAGEDIAS: CASO CUERÁMARO

En Cuerámaro, la cronología del hecho generó rumores y controversia entre los ciudadanos, quienes difundieron el "chisme" de que la alcaldesa había recibido 50 mil pesos por chica a cambio de la liberación de Juan de Dios. El menor fue capturado la noche del homicidio, 72 horas después lo liberaron, según marca la ley para menores.

"Me encontraba fuera de la ciudad, aún así puse todo de mi parte para que lo localizaran, hice presión desde mi función como alcaldesa. Se desmintió el supuesto dinero que según recibí", dijo Ana Bueno.

Este rumor terminó con el vandalismo y rapiña grave que la alcaldesa sufrió en la casa de sus papás, el 80% por ciento del domicilio terminó averiado; el daño ya relatado en casa de Juan de Dios, lugar del que robaron también una motocicleta y la incendiaron; el ingreso a la fuerza al Palacio Municipal, además de cuatro elementos que resultaron heridos.

Luego de enfrentarse a la muchedumbre, Juan y su familia escaparon a León, casi dos meses después, el 15 de febrero el menor de 16 años fue recapturado en la ciudad zapatera y puesto en prisión preventiva, donde duró los cinco meses ya mencionados, previos al arresto domiciliario.

"NO LEVANTAMOS DENUNCIA"

El portón blanco de una casa amarilla, fue derrumbado por pobladores enardecidos, ese domicilio es el de los papás de Ana Bueno, sitio en el que ella también reside. Los manifestantes al lograr ingresar robaron cosas y prendieron fuego, además de muchos destrozos.

"Ni yo y mucho menos mis papás que son los dueños y afectados, levantamos denuncia. Entendimos el dolor de la gente, nosotros también queremos justicia", expresó la alcaldesa.

Por vandalismo 23 personas fueron capturadas, de 5 de ellas, las pruebas eran contundentes, pero la alcaldesa y su familia otorgaron el perdón.

Este 14 de julio se cumple un año del arresto domiciliario de Juan de Dios, en Cuerámaro unos cuantos aseguran haberlo visto, pero el domicilio que se le conocía a él y a su familia, está deshabitado. Nadie sabe si el joven le esta cumpliendo a la ley.

