Tuvo novia de Santa Fe Klan un bebé la semana pasada y... ya está igualita

León.- La influencer Maya Nazor, novia del rapero guanajuatense Santa Fe Klan, compartió en redes sociales sus primeras experiencias de ser madre, del pequeño que con anterioridad señalaba la pareja que se llamaría Luka, en el que puso énfasis al señalar: "Muchas personas comentan que me hicieron la lipo, claro que he estado inflamada, pero no me han hecho ninguna operación, no hagan chismes de esto". Sin embargo, su aspecto físico luce como cuando estaba soltera.

Maya Nazor, señaló que se siente muy bien y muy feliz, a pesar de que aún no ha recuperado todavía de los dolores de la cesárea.

Manifestó que desde que estaba embarazada su deseo era tener un parto natural, pero "estuve como 25 horas en labor de parto y no pude dilatar más de 3 centímetros, aunque sobre esto lo explicará en otra ocasión".

Negó sufrir una depresión posparto como a muchas mujeres les pasa y que consideró como algo natural, pero "yo hasta ahorita me he sentido muy bien, muy feliz".

Dijo también que también tenía planeado darle al pequeño Luka una lactancia exclusiva y eso es lo que está haciendo: "Estoy lactando a mi bebecito".

Fotos de su cuerpo después del parto han circulado en redes sociales donde no pueden creer que la influener tenga casi el cuerpo que tenía antes de embarazarse.

Maya Nazor dijo al respecto: "Sé que la figura que me quedó no es como voy a estar, pero me siento bastante bien, mi cuerpo ha hecho muchas cosas, tarda uno en recuperarse, pero no es para traumarse".

Añadió: "Muchas personas comentan que me hicieron la lipo, claro que he estado inflamada, no me han hecho ninguna operación, no hagan chismes de esto. Sigo recuperándome de mi cesárea, no me pusieron implantes, no crean mucho de lo que digan en redes sociales".

Y agregó que la maternidad es algo inexplicable y las mujeres que han tenido hijos "merecen todos mis respetos, pues somos unas guerreras".

Finalmente se despidió dando las gracias por el apoyo y los buenos deseos que han tenido muchas personas para con ella y "todo lo bonito que me desean a mí se los regreso en un millón de veces".

LOS DESEOS EN REDES SOCIALES

Mucho fue el apoyo y los buenos deseos que recibió Maya Nazor después del video donde reaparece después del parto y sólo de muestra tomamos tres como ejemplo:

Alejandra Cid: "Hermosa mujer, hermosa madre. Absorbe la energía positiva y desecha lo que no sirve. Eres una guerrera".

Ana Magaña: "Que bonita eres, tienes sentimientos nobles, felicidades por el bebé".

Silvia Vallejo: "Tienes que seguir fajándote con la venda tu estómago para q tu matriz se acomode y cubrirte tu espalda, oídos, yo así andaba de mi primer bebé muy descubierta y ahora me duele mucho mi espalda, cuídate mucho, te ves muy bien".

JP